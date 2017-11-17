Manisa’lı futbolcular bir araya geldi
TFF 3. Lig 1. Grupta 7 puan farkla lider durumda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Yerel Hizmet Sendikası Manisa Şubesinin organize ettiği kahvaltıda bir araya geldi.
19 Kasım 2017 Pazar günü saat 13.30'da Adana deplasmanında Kozan Belediyespor ile karşılaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, müsabaka öncesi Atatürk Kent Parkı Kanyon Kafe'de düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Türk Yerel Hizmet Sendikası Manisa Şubesi Başkanı Mustafa Ali Algın ve yönetim kurulu üyelerinin organize ettiği kahvaltıya Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, teknik heyet ve oyuncular katıldı. Türk Yerel Hizmet Sendikası Manisa Şube Başkanı Mustafa Ali Algın, kulüp başkanı Mevlüt Aktan'a çiçek takdiminde bulunarak, ligde oynayacakları karşılaşma öncesi başarılar diledi.
'Başarılar diliyoruz'
Türk Yerel Hizmet Sendikası Manisa Şube Başkanı Mustafa Ali Algın, takıma başarı dileğinde bulunmak ve bir araya gelmek için kahvaltı organizasyonu düzenlediklerini belirterek, "Öncelikle bugünkü kahvaltımıza katılımlarıyla bizleri mutlu eden futbolculara, Mevlüt Başkanıma ve takımın bugüne gelmesinde büyük pay sahibi olan hocamızı tebrik ediyoruz. Bundan sonraki maçlarda takımımızın iyi sonuçlar alıp bir üst lige çıkacağından eminiz. Sendika olarak biz, üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. Takımımıza başarılar diliyorum" diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan da kahvaltı organizasyonu dolayısıyla teşekkürlerini iletti.
'İstikrarımızı sürdürmek istiyoruz'
Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent Devrim de, "Davetten dolayı teşekkür ediyorum. Burada olmaktan keyif duyuyoruz. Maçla ilgili olarak da, zor bir deplasman bizi bekliyor. 17 puanın 14'ünü içeride alan bir takım var karşımızda. İyi hazırlandık. Kazanarak istikrarımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:14
-
''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 30
Yorum
Savcı Ve artık su torpili ve torpilli topcuları da bir kenara bırakın sizde kimseye tölöranslı davranmayın adaletli olun ama sizde nerde adalet
-
''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 30
Yorum
Savcı Sen önce alt yapılara el at kulüplere de ki madem bu kadar yabancı alıyorsunuz alt yapınızdan da su kadar topcu cıkaracaksınız A takıma
-
''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 30
Yorum
Savcı bu nasıl bir adamdır sacma sapan isler yapma konusunda 1 numara olur herhalde
Manisa’lı futbolcular bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.