“Asansör takım olmak istemiyoruz”

AFJET Afyonspor Kulüp Başkanı Ali Rıza Gürakar, “Asansör takım olmak istemediğimiz için sindire sindire ve hem tesisleşerek, alt yapısıyla beraber kalıcı olmaya çalışmak lazım” dedi.

Başkan Gürakar beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Coşkun, Mehmet Emin Özbayat ve Mehmet Siper ile birlikte bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Kulüp binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Gürakar, 2017-2018 Sezonu AFJET Afyonspor açısından oynanan 12 maçta başarılı bir grafik çizdiğini söyledi. Takım içerisinde sözleşmelerin yenilenmesi ile takımı iyi bir şekilde muhafaza ettiklerini belirten Başkan Gürakar, "Dışarıdan alınan ve alınması düşünülen oyuncu seçilmesi takım yapımızı bozmayan ve ödeme dengelerini takım içerisindeki hiyerarşiyi bozmayacak şekilde düşürüldü. Dışarıdan alınan arkadaşlarda uyum sorunu çok kısa zamanda atlatarak katkıları zaman içerisinde daha da artarak devam edecektir. 2. ligde ilk sezonumuz olması, şehrimizin de bu ligde yeni bir takım olduğumuzu bilmesi ve takım oluşumunun da sabırlı ve katkılı olmasını bekliyoruz. Zira bu ligde uzun senelerdir mücadele eden ve önemli yatırımlar yapan üst düzey takımlarla mücadele etmek bir birikim ve deneyim gerektirir. Asansör takım olmak istemediğimiz için sindire sindire ve hem tesisleşerek, alt yapısıyla beraber kalıcı olmaya çalışmak lazım. Sezona başlarken hedefli bir takım olmamız gerektiğini her konuşmamızda dile getirdik. Ligin başlamasıyla beraber 12 maşta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve tek mağlubiyetteki tablo 2,25'lik puan ortalaması gerçekten önemlidir. Devre arasına kadar en az kayıpla mütevazi işler yapmaya devam etmeye çalışacağız. Devre arasında yönetim kurulumuzla tekrar bilgi paylaşımı yaparak, daha iyi ve ileriye dönük neler yapabileceğimizi imkanlar ölçüsünde değerlendirmeler yapacağız" diye konuştu.