“Asansör takım olmak istemiyoruz”
AFJET Afyonspor Kulüp Başkanı Ali Rıza Gürakar, “Asansör takım olmak istemediğimiz için sindire sindire ve hem tesisleşerek, alt yapısıyla beraber kalıcı olmaya çalışmak lazım” dedi.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:20
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 24
Yorum
1905 Yabancılar bunlara böyle kötü örnek olduğu için istiyorlar zaten sınırı.
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''Sabotaj olsa gereğini yaparım''
Toplam 27
Yorum
ihtiyar fenerli Aykut hoca ne gerekirse yapar yeterki taraftar olarak sabırlı olalım.
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Menajer saldırısı!
Toplam 4
Yorum
UZMAN MENAJER NO NAME JOHSENİN BUZGİBİ GOLÜ DENAYERE KIRMIZI VERİLMEDİ.KAYSERİ MAÇINDA JOHSENE YAPILAN PENALTI VE KIRMIZIGÖZTEPELİ ATILMADI AKHİSARDA ALPER ATILDI
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