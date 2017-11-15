"Taraftarımız bu maçta bizi yalnız bırakmasın"
Spor Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Gölcükspor'u 5-2 yenerek liderlik koltuğunu yeniden ele geçiren Turgutluspor'da yönetim, pazar günü oynanacak Tire 1922 Spor maçı öncesi taraftarları desteğe çağırdı.
Zorlu grubunda liderliği ikinci kez devralan kırmızı-siyahlı ekip, tarihinde hiç bileğini bükemediği Tire 1922'yi bu kez taraftarının desteğiyle yenmek istiyor. Başkan Hakan Sezer, "Liderliğimizi korumak istiyoruz. Tire 1922 Spor'la çok önemli bir maça çıkacağız. Taraftarımız bu maçta bizi yalnız bırakmasın" diye konuştu. Turgutlu'da maç öncesi cezalı Oğuz dışında eksik yok.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:58
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Kaptandan büyük fedakarlık
Toplam 6
Yorum
seviyoruz kaptani1 renkliler ve icimizdeki irlandalilar bosuna sallamayin kaptana.Bu sene formu son iki senedeki gibi olmayabilir ama katkisi büyüktür
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Hakan Balta kramponlarını asıyor
Toplam 6
Yorum
***** Elveda Koca Yürekli ASLAN. Merak etme seni herkez unutur ama taraftar ASLA unutmaz.. 11 Yılın alın terini bir taraftarlar stadda veririz...
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F.Bahçe Eto'o'yu alıyor!
Toplam 13
Yorum
MEHMET SEVGİLİ FENERBAHÇE'M ÖNCELİKLE SANTRAFOR OLARAK JO VEYA LUAN'I TRANSFER ETSİN. HATTA HER İKİSİNİDE ALABİLİR.
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