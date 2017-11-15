 "Taraftarımız bu maçta bizi yalnız bırakmasın" – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    "Taraftarımız bu maçta bizi yalnız bırakmasın"

    "Taraftarımız bu maçta bizi yalnız bırakmasın"

    Spor Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Gölcükspor'u 5-2 yenerek liderlik koltuğunu yeniden ele geçiren 'da yönetim, pazar günü oynanacak Tire 1922 Spor maçı öncesi taraftarları desteğe çağırdı.

    Zorlu grubunda liderliği ikinci kez devralan kırmızı-siyahlı ekip, tarihinde hiç bileğini bükemediği Tire 1922'yi bu kez taraftarının desteğiyle yenmek istiyor. Başkan Hakan Sezer, "Liderliğimizi korumak istiyoruz. Tire 1922 Spor'la çok önemli bir maça çıkacağız. Taraftarımız bu maçta bizi yalnız bırakmasın" diye konuştu. Turgutlu'da maç öncesi cezalı Oğuz dışında eksik yok.

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:58
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