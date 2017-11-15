Zorlu grubunda liderliği ikinci kez devralan kırmızı-siyahlı ekip, tarihinde hiç bileğini bükemediği Tire 1922'yi bu kez taraftarının desteğiyle yenmek istiyor. Başkan Hakan Sezer, "Liderliğimizi korumak istiyoruz. Tire 1922 Spor'la çok önemli bir maça çıkacağız. Taraftarımız bu maçta bizi yalnız bırakmasın" diye konuştu. Turgutlu'da maç öncesi cezalı Oğuz dışında eksik yok.