Turgutluspor'da Tire alarmı
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste aldığı 2 yenilginin ardından deplasmanda Gölcükspor'u 5-2 mağlup ederek yeniden liderlik koltuğuna oturan 24 puanlı Turgutluspor, pazar günü konuk edeceği 17 puanlı 9'uncu sıradaki Tire 1922'yi de gözüne kestirdi.
Kırmızı-siyahlılarda Ferdi ve Mustafa'nın cezaları biterken, Oğuz sarı kart cezalısı durumuna düştü. Kasaba, attığı 21 golle grubun en skorer iki takımından biri konumunda. Deplasman galibiyeti bulunmayan Tire temsilcisi ise son olarak evinde 4-0 yendiği Diyarbekirspor'u liderlik koltuğundan indirdi. Tire'ye karşı şimdiye kadar oynadığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alan Turgutluspor, rakibine karşı ilk kez üstünlük kurarak zirvedeki yerini korumak istiyor.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 15:15
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F.Bahçe'ye iyi haber! Durumu belli oldu
Toplam 5
Yorum
Murat Fenerbahçe'ye iyi haber Ozan'ın sakatlığının önemsiz olması ise, vah ki ne vah...
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Beşiktaş Telekom Baskets'e konuk olacak
Toplam 1
Yorum
karakartal sakatlar Samet dışında iyileşti sayılır.Böyle giderse takım birkaç haftaya oturur.
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Fenerbahçe için lig yeniden başlıyor
Toplam 2
Yorum
mantık Bu Aykut ve bu futbolcular ile devam edilirse , Fenerbahçe için lig 34. haftadan sonra başlayacaktır.
Turgutluspor'da Tire alarmı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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