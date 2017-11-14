Kırmızı-siyahlılarda Ferdi ve Mustafa'nın cezaları biterken, Oğuz sarı kart cezalısı durumuna düştü. Kasaba, attığı 21 golle grubun en skorer iki takımından biri konumunda. Deplasman galibiyeti bulunmayan Tire temsilcisi ise son olarak evinde 4-0 yendiği Diyarbekirspor'u liderlik koltuğundan indirdi. Tire'ye karşı şimdiye kadar oynadığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alan Turgutluspor, rakibine karşı ilk kez üstünlük kurarak zirvedeki yerini korumak istiyor.