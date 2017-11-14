 Turgutluspor'da Tire alarmı – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    'da Tire alarmı

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    TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste aldığı 2 yenilginin ardından deplasmanda Gölcükspor'u 5-2 mağlup ederek yeniden liderlik koltuğuna oturan 24 puanlı , pazar günü konuk edeceği 17 puanlı 9'uncu sıradaki Tire 1922'yi de gözüne kestirdi.

    Kırmızı-siyahlılarda Ferdi ve Mustafa'nın cezaları biterken, Oğuz sarı kart cezalısı durumuna düştü. Kasaba, attığı 21 golle grubun en skorer iki takımından biri konumunda. Deplasman galibiyeti bulunmayan Tire temsilcisi ise son olarak evinde 4-0 yendiği Diyarbekirspor'u liderlik koltuğundan indirdi. Tire'ye karşı şimdiye kadar oynadığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alan , rakibine karşı ilk kez üstünlük kurarak zirvedeki yerini korumak istiyor.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:15
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