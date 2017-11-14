Kızılcabölükspor liderlik istiyor
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Arsinspor'u yenerek zirve takibini sürdüren Kızılcabölükspor, liderlik hesapları yapıyor.
Grupta 12 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, lider Utaş Uşakspor'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Teknik Direktör Hasan Şermet, maç başına 2 puan ortalamasının üzerine çıktıklarını belirterek, "Bu istikrarımızı sürdürerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu hafta Tarsus İdman Yurdu'nu deplasmanda yenersek koltuğu devralabiliriz" dedi.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:30
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Köybaşı Almanya yolcusu
Toplam 4
Yorum
3.Lig Alman 3.lig den mi teklif geldi ?
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Kocaman'dan Volkan Demirel kararı
Toplam 3
Yorum
BİTİKLER haftaya kameni, geçer yine söylemedi demeyin
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Sizce Ay-Yıldızlılar sahaya eski formalarla çıkmalı mı?
Toplam 7
Yorum
Gslı Bizim formamıza siyahı kim soktu...Kim soktuysa siyahınıda alsın defolup gitsin..
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