 Kızılcabölükspor liderlik istiyor – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    liderlik istiyor

    Kızılcabölükspor liderlik istiyor

    TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Arsinspor'u yenerek zirve takibini sürdüren , liderlik hesapları yapıyor.

    Grupta 12 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, lider Utaş Uşakspor'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Teknik Direktör Hasan Şermet, maç başına 2 puan ortalamasının üzerine çıktıklarını belirterek, "Bu istikrarımızı sürdürerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu hafta Tarsus İdman Yurdu'nu deplasmanda yenersek koltuğu devralabiliriz" dedi.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:30
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