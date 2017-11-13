 Yenilgisiz tek takım Çorum Belediyespor – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Yenilgisiz tek takım

    Yenilgisiz tek takım <a href="/index/corum-belediyespor?id=f47453e9-597e-4f7f-96d3-3b30097fd63f" class="" rel="tag">Çorum Belediyespor</a>

    TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından , Türkiye'deki profesyonel futbol liglerinin yenilgisiz tek takımı olarak dikkati çekiyor.

    , geride kalan 12. haftada sahasında Osmaniyespor Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalarak, unvanını korumayı başardı. Karşılaşmanın 25. dakikasında Taner Gürsoy'un golüyle öne geçen Çorum temsilcisi, Abdullah Karmil'in 32. dakikada kendi kalesine attığı golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

    Ligin 12. haftasına 2 takım yenilgisiz başlarken, TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Pazarspor sahasında Anagold 24 Erzincanspor'a 65. dakikada Fatih Mustafa Baydemir'in golüyle 1-0 kaybetti. da haftayı beraberlikle kapatınca, liglerin mağlup olmayan tek takımı oldu. Ligde 6 galibiyet, 6 beraberlikle 24 puan toplayan Çorum Belediyespor, grubunda 3. sırada yer alıyor.



    Kaynak: AA
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:09
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