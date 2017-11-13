Çorum Belediyespor, geride kalan 12. haftada sahasında Osmaniyespor Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalarak, unvanını korumayı başardı. Karşılaşmanın 25. dakikasında Taner Gürsoy'un golüyle öne geçen Çorum temsilcisi, Abdullah Karmil'in 32. dakikada kendi kalesine attığı golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Ligin 12. haftasına 2 takım yenilgisiz başlarken, TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Pazarspor sahasında Anagold 24 Erzincanspor'a 65. dakikada Fatih Mustafa Baydemir'in golüyle 1-0 kaybetti. Çorum Belediyespor da haftayı beraberlikle kapatınca, liglerin mağlup olmayan tek takımı oldu. Ligde 6 galibiyet, 6 beraberlikle 24 puan toplayan Çorum Belediyespor, grubunda 3. sırada yer alıyor.