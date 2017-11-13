Yenilgisiz tek takım Çorum Belediyespor
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorum Belediyespor, Türkiye'deki profesyonel futbol liglerinin yenilgisiz tek takımı olarak dikkati çekiyor.
Çorum Belediyespor, geride kalan 12. haftada sahasında Osmaniyespor Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalarak, unvanını korumayı başardı. Karşılaşmanın 25. dakikasında Taner Gürsoy'un golüyle öne geçen Çorum temsilcisi, Abdullah Karmil'in 32. dakikada kendi kalesine attığı golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.
Ligin 12. haftasına 2 takım yenilgisiz başlarken, TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Pazarspor sahasında Anagold 24 Erzincanspor'a 65. dakikada Fatih Mustafa Baydemir'in golüyle 1-0 kaybetti. Çorum Belediyespor da haftayı beraberlikle kapatınca, liglerin mağlup olmayan tek takımı oldu. Ligde 6 galibiyet, 6 beraberlikle 24 puan toplayan Çorum Belediyespor, grubunda 3. sırada yer alıyor.
Kaynak: AA
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:09
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Tekmeci Evra’yı Fener’e yazdılar!
Toplam 2
Yorum
ben bu ben Evet bir bu kalmıştı fenerbahçenin engin para havuzundan cukka yapmayan. Emreyi gönder Evrayı al, çok iyi fikir.
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Medel ''Beşiktaş taraftarına çok şaşırdım''
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) Türkiye Kupasında net olarak mitroviç-fatih-medel-orkan ve lensi banko olarak görmek isterim bütün maçlarda.. maç temposu lazım bunlara.....
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İngilizlerden sürpriz Oğuzhan çıkışı
Toplam 11
Yorum
bjk smokie :) oy veren ingilizlerin yüzde42si bizim beğenmediğimiz oğuzhana talip :D cenk golcüleri örnek aldı adamın yanında atiba usta var tık yok :D :D
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