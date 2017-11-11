Manisa Büyükşehir 9'da 9 peşinde
TFF 3. Lig 1. Grup'ta üst üste 8 galibiyet alarak en yakın rakibinin 7 puan önünde liderlik koltuğuna kurulan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın alt sıralarla bağını koparmaya çalışan Bergama Belediyespor'u ağırlayacak.
Mümin Özkasap Spor Tesisleri'ndeki maçın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Hepsi aynı saatte start alacak karşılaşmalarda 2. Grup'ta Tire 1922, 4 Eylül Stadı'nda Diyarbekirspor'u konuk edecek. İki yenilgiyle liderlik koltuğundan inen Turgutluspor, Gölcükspor deplasmanında telafi arayacak. 3. Grup'ta zirve hesapları yapan Kızılcabölükspor, Arsinspor'la Semt Sahası'nda oynayacak. Geçen hafta averajla liderlik koltuğundan inen Utaş Uşakspor, Sultanbeyli Belediyespor'a, alt sıralardan kurtulma peşindeki Aydınspor 1923 ise Karacabey Birlikspor'a konuk olacak.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:16
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F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Toplam 8
Yorum
hajakl Takımı borç btağına sokmakdan başka yapdığınız birşey yok
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F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Toplam 8
Yorum
hagabnas Bu saatden sonra yapacağınız hiçbir transfer takıma fayda sağlamaz aksine zarar verir. Sizler yönetici olarak gitmeniz en hayırlısı olur.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 1
Yorum
fanatık galatasaraylı arda gelmememelı gelırse galatasarayı karıstırır duzen bozulur
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