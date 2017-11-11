Manisa Büyükşehir 9'da 9 peşinde

Mümin Özkasap Spor Tesisleri'ndeki maçın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Hepsi aynı saatte start alacak karşılaşmalarda 2. Grup'ta Tire 1922, 4 Eylül Stadı'nda Diyarbekirspor'u konuk edecek. İki yenilgiyle liderlik koltuğundan inen Turgutluspor, Gölcükspor deplasmanında telafi arayacak. 3. Grup'ta zirve hesapları yapan Kızılcabölükspor, Arsinspor'la Semt Sahası'nda oynayacak. Geçen hafta averajla liderlik koltuğundan inen Utaş Uşakspor, Sultanbeyli Belediyespor'a, alt sıralardan kurtulma peşindeki Aydınspor 1923 ise Karacabey Birlikspor'a konuk olacak.