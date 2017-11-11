Aydınspor 1923'te yeni başkan Özgür Kızıl

Geçtiğimiz günlerde kalp kirizi geçiren Türen, görevi sürdüremeyeceğini belirtti. Yönetim kurulunun istifasını kabul ettiği Türen başkanlık için Özgür Kızıl'ı önerdi. Yapılan oylama sonucunda Kızıl oy birliği ile siyah-beyazlıların yeni başkanı seçildi.