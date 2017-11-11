 Aydınspor 1923'te yeni başkan Özgür Kızıl – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Aydınspor 1923'te yeni başkan Özgür Kızıl

    Aydınspor 1923'te yeni başkan Özgür Kızıl

    TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Aydınspor 1923'te istifa eden Başkan Hidayet Türen'in yerine göreve İkinci Başkan Özgür Kızıl başladı.

    Geçtiğimiz günlerde kalp kirizi geçiren Türen, görevi sürdüremeyeceğini belirtti. Yönetim kurulunun istifasını kabul ettiği Türen başkanlık için Özgür Kızıl'ı önerdi. Yapılan oylama sonucunda Kızıl oy birliği ile siyah-beyazlıların yeni başkanı seçildi.

    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:28
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