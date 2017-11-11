Aydınspor 1923'te yeni başkan Özgür Kızıl
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Aydınspor 1923'te istifa eden Başkan Hidayet Türen'in yerine göreve İkinci Başkan Özgür Kızıl başladı.
Geçtiğimiz günlerde kalp kirizi geçiren Türen, görevi sürdüremeyeceğini belirtti. Yönetim kurulunun istifasını kabul ettiği Türen başkanlık için Özgür Kızıl'ı önerdi. Yapılan oylama sonucunda Kızıl oy birliği ile siyah-beyazlıların yeni başkanı seçildi.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:28
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F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Toplam 8
Yorum
hajakl Takımı borç btağına sokmakdan başka yapdığınız birşey yok
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F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Toplam 8
Yorum
hagabnas Bu saatden sonra yapacağınız hiçbir transfer takıma fayda sağlamaz aksine zarar verir. Sizler yönetici olarak gitmeniz en hayırlısı olur.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 1
Yorum
fanatık galatasaraylı arda gelmememelı gelırse galatasarayı karıstırır duzen bozulur
Aydınspor 1923'te yeni başkan Özgür Kızıl haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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