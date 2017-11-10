Futbolcular masa tenisi oynayıp stres attı
TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden ve 8 maçtır üst üste galip gelen Manisa Büyükşehir Belediyespor Nimtaş ve Aytekinler firmalarının organize ettiği kahvaltıda bir araya geldi. Teknik heyet ve futbolcular kahvaltıda masa tenisi oynayıp stres attı.
Kahvaltının ardından Teknik Direktör Levent Devrim ve Kulüp Müdürü Alparslar Kaya ile birlikte futbolcular masa tenisi oynayarak stres attı. Bergama maçı öncesi değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Levent Devrim, sekiz haftalık bir seri yakaladıklarını hatırlatarak, "Futbol ve mücadele açısından keyif vermeye başladık. Şimdi önümüzde Bergama maçı var. Bu ligde her maça aynı gözle bakıyoruz. Her maçın zor olduğunu biliyoruz. Biz en önemli maçımızı, en yakın maç olarak görüyoruz" dedi.
Türkiye liglerinde 13 maç üst üste kazanan tek takımın Beşiktaş olduğunun hatırlatılması üzerine konuşan Devrim, "Aslında biz rekor peşinde değiliz. Şu ana kadar 8 maç üst üste kazandık. Tabi ki bu rekoru egale edebilirsek mutlu oluruz" diye konuştu.
Oyunlarına ve coşkularına güvendiklerini dile getiren Devrim, "Biz iyi bir takımız. İyi oyunculardan kurulu iyi bir takım olduk. Biz arkadaşlarımız takım haline getirmeye çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ancak önümüzde uzun bir süreç var. bu heyecanı, coşkuyu kaybetmeden devam etmeliyiz. Daha çok çalışmalıyız" dedi.
Pazar günü oynayacakları Bergama maçı öncesinde taraftarlara da seslenen Devrim, "Biz şampiyonluk hedefleyen bir takımız. Bu hedef doğrultusunda da özellikle iç saha maçlarında taraftarlarımızın rolü büyük. Bize destek versinler. Bizde onlara keyif verdiğimizi düşünüyorum. İnşallah Pazar günü dolu tribünler karşısında Bergama maçından istediğimiz sonucu alırız" şeklinde konuştu.
Alaçatı Bahçesi'nde düzenlenen kahvaltıya Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar ile birlikte teknik heyet ve futbolcular katıldı.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:48
-
Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 2
Yorum
HASSABEYİ Arda gelip buralar bndn sorulur ben barçadan geldim tripleri içine girerse olmaz takımın LİDERi TUDOR ona karşı tavır istmyrz yerini bilsin
-
Karşılıklı köprüleri attılar
Toplam 10
Yorum
Erol Ardayı istemiyenlere bakın ya beşiktaşlı yada fenerbahçeli
-
Yıldırım el koydu
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA YILDIRIM EL KOYACAGINA ÖZGÜR YANKAYA VE CÜNEYTE DÜDÜK ASTIRAMAYAN AZİZ YILDIRIM TAKIMDAN ELİNİ ÇEKSİN
Futbolcular masa tenisi oynayıp stres attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.