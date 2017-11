Başkan'dan Kütahyaspor'a moral ziyareti

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahyaspor Tesisleri'ne giderek futbolcu ve teknik heyete ziyarette bulundu.

Toplantı salonunda yönetici, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Başkan Saraçoğlu, bir süre önce göreve başlayan Teknik Direktör Gürkan Zora'ya görevinde başarılar diledi.



Başkan Saraçoğlu, "Herkesin ve her kesimin bu takımın yanında olması, destek vermesi gerekir. Biz size güveniyoruz ve her zaman sizlerin arkasındayız. Bugüne kadar beklenmedik bazı puanlar kaybedildi, bizler de sizler de üzgünsünüz, ama buna bir iş kazası diyelim. Önümüzde bu pazardan itibaren yeni maçlar var. Artık her maçı final niteliğinde değerlendirip kazanmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçlar için başarılar diliyorum" dedi.

Saraçoğlu, daha sonra futbolculara tatlı ikram edildi. Futbolcular da Saraçoğlu'na hep birlikte başarı için söz verdiler. Kütahyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Tekdemir, "Bu desteğinden dolayı Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na yönetim olarak biz de teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. (EFE)