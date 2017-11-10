Başkan'dan Kütahyaspor'a moral ziyareti
Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahyaspor Tesisleri'ne giderek futbolcu ve teknik heyete ziyarette bulundu.
Başkan Saraçoğlu, "Herkesin ve her kesimin bu takımın yanında olması, destek vermesi gerekir. Biz size güveniyoruz ve her zaman sizlerin arkasındayız. Bugüne kadar beklenmedik bazı puanlar kaybedildi, bizler de sizler de üzgünsünüz, ama buna bir iş kazası diyelim. Önümüzde bu pazardan itibaren yeni maçlar var. Artık her maçı final niteliğinde değerlendirip kazanmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçlar için başarılar diliyorum" dedi.
Saraçoğlu, daha sonra futbolculara tatlı ikram edildi. Futbolcular da Saraçoğlu'na hep birlikte başarı için söz verdiler. Kütahyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Tekdemir, "Bu desteğinden dolayı Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na yönetim olarak biz de teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. (EFE)
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:05
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 2
Yorum
HASSABEYİ Arda gelip buralar bndn sorulur ben barçadan geldim tripleri içine girerse olmaz takımın LİDERi TUDOR ona karşı tavır istmyrz yerini bilsin
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Karşılıklı köprüleri attılar
Toplam 10
Yorum
Erol Ardayı istemiyenlere bakın ya beşiktaşlı yada fenerbahçeli
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Yıldırım el koydu
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA YILDIRIM EL KOYACAGINA ÖZGÜR YANKAYA VE CÜNEYTE DÜDÜK ASTIRAMAYAN AZİZ YILDIRIM TAKIMDAN ELİNİ ÇEKSİN
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