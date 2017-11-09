Turgutluspor çıkışa geçmek istiyor

Gölcükspor deplasmanına hırslı hazırlanan kırmızı-siyahlılarda son 2 maçtaki hataları tekrarlamayacaklarını söyleyen Kaya, "Yola namağlup devam ederken üst üste kaybettiğimiz 6 puan morallerimizi bozdu. Gölcükspor maçına mutlak galibiyet için çıkacağız. Alacağımız bir galibiyet moralimizi düzeltecektir" dedi. Turgutluspor'da cezalı duruma düşen Ferdi ve Mustafa, maçta görev yapamayacak. Sakatlığı bulunan Mehmet Berber'in ise karşılaşmaya yetişmesi bekleniyor.