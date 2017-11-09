 Turgutluspor çıkışa geçmek istiyor – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    çıkışa geçmek istiyor

    Turgutluspor çıkışa geçmek istiyor

    TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 2 yenilgiyle liderlikten inen 'da teknik direktör Özgün Kaya, yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi.

    Gölcükspor deplasmanına hırslı hazırlanan kırmızı-siyahlılarda son 2 maçtaki hataları tekrarlamayacaklarını söyleyen Kaya, "Yola namağlup devam ederken üst üste kaybettiğimiz 6 puan morallerimizi bozdu. Gölcükspor maçına mutlak galibiyet için çıkacağız. Alacağımız bir galibiyet moralimizi düzeltecektir" dedi. 'da cezalı duruma düşen Ferdi ve Mustafa, maçta görev yapamayacak. Sakatlığı bulunan Mehmet Berber'in ise karşılaşmaya yetişmesi bekleniyor.

    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Turgutluspor çıkışa geçmek istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.