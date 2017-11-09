Turgutluspor çıkışa geçmek istiyor
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 2 yenilgiyle liderlikten inen Turgutluspor'da teknik direktör Özgün Kaya, yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi.
Gölcükspor deplasmanına hırslı hazırlanan kırmızı-siyahlılarda son 2 maçtaki hataları tekrarlamayacaklarını söyleyen Kaya, "Yola namağlup devam ederken üst üste kaybettiğimiz 6 puan morallerimizi bozdu. Gölcükspor maçına mutlak galibiyet için çıkacağız. Alacağımız bir galibiyet moralimizi düzeltecektir" dedi. Turgutluspor'da cezalı duruma düşen Ferdi ve Mustafa, maçta görev yapamayacak. Sakatlığı bulunan Mehmet Berber'in ise karşılaşmaya yetişmesi bekleniyor.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:35
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Mehmet Topal için Beşiktaş iddiaları yalanlandı
Toplam 4
Yorum
aliy hicbir ozelligi olmayan orta siradan duz gereksiz bi oyuncu:hava toplarinda hakimiyet 0 asist yok yakin pas veremiyor daha,gonderin gitsin
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Kartal yeni Atiba'yı arıyor
Toplam 6
Yorum
Ati-Baba G. Inler'i aldilar olmadi, Medel'i aldilar olmadi. Bari genç ve taninmamis bir isme yönelim bu sefer.. BIliç'in hediyesidir Atiba..
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Cenk giderse, Gignac Kartal olacak
Toplam 6
Yorum
bjk ne gignacı gitsinler genç oyuncu alsınlar dimitri oberlin basel bu sene cok formda
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