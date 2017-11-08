"Takımımıza ve teknik heyetimize güvenimiz tam"
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 2 haftadan 1 puan çıkarabilen ve liderlik koltuğunu kaybeden Utaş Uşakspor'da Başkan Ali Rıza Çümen, sezon sonunda hedefe ulaşacaklarına inandığını vurguladı
Son olarak evlerinde Ankara Adliyespor'la 1-1 berabere kalarak iç sahada ilk kez puan kaybı yaşadıklarını hatırlatan Başkan Çümen, "Seyircimiz önünde ilk puan kaybını yaşadık bunun için çok üzgünüz. Takımımıza ve teknik heyetimize güvenimiz ve inancımız tam. Sonuna kadar arkalarındayız. Takımımızın eksikliklerini tamamlayarak daha fazla birbirlerine kenetlenip, daha çok çalışarak hak ettiğimiz liderliği ve sezon sonunda şampiyonluğu bu şehre getireceklerine inanıyoruz" dedi.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:18
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Fırtına'da transfer çalışmaları başladı
Toplam 7
Yorum
Murat Atıf mı? Ya bırakın ahı gitmiş vahı kalmış adamları hedef şampiyonluksa daha büyük isimler lazım. He biz ilk 7'ye oynarız derseniz o başka.
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G.Saray'dan flaş öneri: Yerli sınırlaması!
Toplam 25
Yorum
seyirciler olarak bizim görüşümüz neden alınmıyor parayı verip o kadar bilet alıyorum seyirci olarak esas bizim deediğimiz olacak yabancı sınırlaması istemiyoruz tembel yerlilere hayır
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Okay’a Ada kancası
Toplam 2
Yorum
o.O okay 12 den kat kat fazlasını eder
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