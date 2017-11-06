Turgutluspor fırsat tepti

Turgutlu ekibinde Ferdi ve Mustafa gibi iki önemli futbolcunun Gölcükspor deplasmanı öncesi sarı kart cezalısı durumuna düşmesi de keyifleri kaçırdı. Teknik direktör Özgün Kaya, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Kornerden gelen topta adam paylaşımındaki dikkatsizliğimiz sonucu golü yedik ve yenildik. Bu hataları değerlendireceğiz. Kısa sürede toparlanacağız" dedi. Başkan Hakan Sezer de hakemlerin kötü bir yönetim sergilediğini dile getirdi.