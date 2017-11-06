 Turgutluspor fırsat tepti – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    fırsat tepti

    Turgutluspor fırsat tepti

    TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Darıca Gençlerbirliği'ne yenildikten sonra dün de evinde Erokspor'a 1-0 mağlup olarak önce liderlik koltuğunu, daha sonra da 2'nci sıradaki yerini kaybeden 21 puanlı , yeniden zirveye yerleşme şansını geri tepti.

    Turgutlu ekibinde Ferdi ve Mustafa gibi iki önemli futbolcunun Gölcükspor deplasmanı öncesi sarı kart cezalısı durumuna düşmesi de keyifleri kaçırdı. Teknik direktör Özgün Kaya, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Kornerden gelen topta adam paylaşımındaki dikkatsizliğimiz sonucu golü yedik ve yenildik. Bu hataları değerlendireceğiz. Kısa sürede toparlanacağız" dedi. Başkan Hakan Sezer de hakemlerin kötü bir yönetim sergilediğini dile getirdi.

    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Turgutluspor fırsat tepti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.