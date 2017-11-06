Turgutluspor fırsat tepti
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Darıca Gençlerbirliği'ne yenildikten sonra dün de evinde Erokspor'a 1-0 mağlup olarak önce liderlik koltuğunu, daha sonra da 2'nci sıradaki yerini kaybeden 21 puanlı Turgutluspor, yeniden zirveye yerleşme şansını geri tepti.
Turgutlu ekibinde Ferdi ve Mustafa gibi iki önemli futbolcunun Gölcükspor deplasmanı öncesi sarı kart cezalısı durumuna düşmesi de keyifleri kaçırdı. Teknik direktör Özgün Kaya, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Kornerden gelen topta adam paylaşımındaki dikkatsizliğimiz sonucu golü yedik ve yenildik. Bu hataları değerlendireceğiz. Kısa sürede toparlanacağız" dedi. Başkan Hakan Sezer de hakemlerin kötü bir yönetim sergilediğini dile getirdi.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:49
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Dünya Beşiktaş’ı konuşuyor
Toplam 4
Yorum
forever1903 makine, seviyoruz seni, ama 2-3 macta dinlendirilmesi gerek yoksa gecen sene atiba gibi düsüse gecer, kupa maclarinda oynamamali
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Fenerbahçe skoru koruyamıyor
Toplam 1
Yorum
mehmet sorunda burada zaten sen FENERBAHÇE sin öne geçince durmayacaksın çağ dışı anlayışla skoru korumaya çalışmayacaksın Yazıklar olsun
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''Benden bu kadar''
Toplam 13
Yorum
fb44_ hadi inşaALLAH.......... BIRAKIN artık Fenerbahçemizi, yakamızdan düşün vizyonu küçük insanlar! giderken azizini yanına almayı unutma :):):)
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