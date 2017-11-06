Aydınspor 1923'te moraller bozuk
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kalarak alt sıralardan uzaklaşma şansını kaçıran Aydınspor 1923'te kaçan goller moral bozdu.
Teknik direktör Yavuz İncedal, şansın yanlarında olmadığını belirterek, "Sayısız pozisyonu harcadık. Mikail'in bir topu direkten döndü. Kazanacağımız karşılaşmada 1 puana razı olmak üzücü" dedi. Futbolcularının hırsından memnun olduğunu da sözlerine ekleyen İncedal, "Gelecek için takımımız iyi sinyaller veriyor. Taraftarımızın desteği ile daha iyi yerlerde olacağımızdan şüphem yok" yorumunu yaptı. Öte yandan maçın son anlarında dizinden sakatlanan Uğur'un çapraz bağlarında kopma olabileceği belirtildi. Uğur'un yarın MR'ı çekilecek.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:37
-
Göz değmesin!
Toplam 11
Yorum
bjkli oynasalar ne olurdu acaba çok merak ediyorum kabullenin şunu bizim isteyerek oynayıpda yenemeyeceğimiz takım yok bu ligde
-
Yasin Öztekin'e talip var!
Toplam 4
Yorum
YASİN HEMEN GÖNDERİN Bİ İŞE YARAMIYOR ZATEN
-
Favoriler Enrique ve Tuchel
Toplam 28
Yorum
YAZIK AYKUTU YEDİRİP BUNLARI ALIRSANIZ YAZIKLAR OLSUN .AYKUTUN SUÇU YOK OYUNCULAR SUÇLU MÜCADELE ETMİYORLAR.AYKUTMU ÇIKIP OYNASIN
Aydınspor 1923'te moraller bozuk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.