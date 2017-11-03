 Manisa BBSK'nın tek hedefi galibiyet – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Manisa BBSK'nın tek hedefi galibiyet

    Manisa BBSK'nın tek hedefi galibiyet

    Manisa Büyükşehir Belediyespor bu hafta deplasmanda oynayacağı zorlu Bayburt maçı öncesi düzenlenen kahvaltıda buluştu. Kahvaltıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı.

    'in 11. Haftasında Bayburt Grup Özel İdare'nin konuğu olacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Gürbey Yapı İnşaat A.Ş'nin Ege Çiftliği'nde organize ettiği kahvaltıda bir araya geldi.

    Kahvaltıda bir konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ligde 10 haftalık periyodun geride kaldığını hatırlatarak, "Bu süre içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin adını, kulübün ismini en iyi şekilde temsil ettiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Son 7 haftalık süre içerisinde aldığınız galibiyetler bizleri ve camiamızı mutlu etti. Tabi ki saha içerisindeki birbirinize olan yardımlarınız. Bir aile ortamı oluşturmanız. Bu başarıdaki en büyük etkenlerden birisidir. Sonuçta vermiş olduğunuz çaba ve gayretler bizleri mutlu ediyor. Hocamızın da beyanatı oldu. Ligin yeni başladığını ve daha 24 hafta olduğunu belirtti. Bu süreçte iniş çıkışlar olacaktır. Gönlümüz her maçı kazanmaktan geçiyor. Tabi önemli olan sezon sonunda lider olabilmek. Bu işler erken havaya girmekle olmuyor. Aynı çabayla, aynı sorumlulukla çalışarak bu süreci devam ettirmenizi istiyoruz" dedi.

    Ligde ilk önemli viraja gelindiğini hatırlatan Başkan Ergün, "Bu haftada ligin en önemli ilk virajlarından birisine geldiniz. 6 puanlık maça çıkacağız. Geçtiğimiz hafta HEASK takımını yenerek rakibi saf dışı bıraktınız. Bu hafta yine Bayburt iddiasını sürdürmek için yenmek için sahaya çıkacaktır. Ancak yenersek onlarla da farkı açacağız. İnşallah 8'de 8 yaparak Manisa'ya dönmeniz tek arzumuz. Bunu yapacak güce sahipsiniz. Sizlere başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

    Teknik Direktör Levent Devrim ise zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Zor bir maç bizi bekliyor. Bizle aynı hedefi taşıyan bir takıma karşı oynayacağız. Son haftalarda onlarda çıkış yakaladı. Biz moralliyiz, kendimize güveniyoruz. İstekli, arzulu ve coşkulu bir şekilde sahaya çıkarak, Bayburt'tan galibiyetle döneceğimize inanıyorum" dedi.

    Kahvaltıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Asbaşkan Orkun Şıktaşlı, Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, Alt Yapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar, Teknik Direktör Levent Devrim, Kulüp Müdürü Alparslan Kaya, Gürbey İnşaat Yapı A.Ş Yönetim Kurulu Üyeleri Umut Gür, Özgür Gür, teknik heyet ve futbolcular katıldı.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:47
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