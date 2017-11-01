 Aydınspor 1923'te üç oyuncu kadro dışı – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    'te üç oyuncu kadro dışı

    <a href="/index/aydinspor-1923?id=d3a9eed3-a88c-4791-90c9-e935f9649fb1" class="" rel="tag">Aydınspor 1923</a>'te üç oyuncu kadro dışı

    TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Baysal İnşaat Düzyurtspor'a 2-0 yenilerek 3'te 3 yapma şansını kaçıran ve tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan 'te üç futbolcu kadro dışı bırakıldı.

    İkinci Başkan Özgür Kızıl, kaleci Ulaş Güler, orta saha Tuncay Kılıç ve sağ bek Ramazan Karaca'nın süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kızıl, " büyük bir kulüp. Bu camianın ve formanın ağırlığını tüm futbolcularımız taşımalı. Bunu saha içinde ve dışındaki davranışları ile göstermeli" diye konuştu.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:31
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