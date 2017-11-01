Aydınspor 1923'te üç oyuncu kadro dışı
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Baysal İnşaat Düzyurtspor'a 2-0 yenilerek 3'te 3 yapma şansını kaçıran ve tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan Aydınspor 1923'te üç futbolcu kadro dışı bırakıldı.
İkinci Başkan Özgür Kızıl, kaleci Ulaş Güler, orta saha Tuncay Kılıç ve sağ bek Ramazan Karaca'nın süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kızıl, "Aydınspor 1923 büyük bir kulüp. Bu camianın ve formanın ağırlığını tüm futbolcularımız taşımalı. Bunu saha içinde ve dışındaki davranışları ile göstermeli" diye konuştu.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:31
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Dilmen'den Kocaman'a eleştiri
Toplam 17
Yorum
İLHAM AZERİ BİR ZAMANLAR KAMPANYA YARATIP AYKUT EFENDİNİ MİLLİ TAKIMIN BAŞINA GETİRMEK İSTEYEN SEN DEĞİL MİYDİN ? ŞİMDİ NE OLDU ?
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Tudor o oyuncuyu sildi!
Toplam 8
Yorum
nasibeyn denayer son iki maçta da sahanın en kötüsü tudor un bunları görmesi çok iyi katılıyorum
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Mayıslar bizimdir
Toplam 1
Yorum
Aslan FENERBAHCE RESMEN KÜCÜK TAKIM OLMUS GALATASARAYDAN 1 PUAN ALDI SEVGI GÖSTERILERI YAPILDI SONRA EVINDE SIRADAN TAKIMLARA TAKILIYOR !
Aydınspor 1923'te üç oyuncu kadro dışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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