TFF 3. Lig 2. Grup'ta görünüm
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 10. hafta tek maçla tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Ankara Demirspor, sahasında Kırıkhanspor'u 2-1 yendi.
Pazarspor'un liderliğe yükseldiği grupta oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|PAZARSPOR
|10
|6
|4
|0
|12
|5
|7
|22
|2.
|TURGUTLUSPOR
|10
|6
|3
|1
|16
|6
|10
|21
|3.
|DİYARBEKİRSPOR
|10
|6
|2
|2
|18
|12
|6
|20
|4.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|10
|5
|4
|1
|11
|4
|7
|19
|5.
|ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR
|10
|5
|3
|2
|13
|9
|4
|18
|6.
|ANKARA DEMİRSPOR
|10
|5
|2
|3
|13
|14
|-1
|17
|7.
|VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|10
|5
|1
|4
|15
|12
|3
|16
|8.
|MUĞLASPOR
|10
|4
|3
|3
|12
|8
|4
|15
|9.
|YENİ ORDUSPOR
|10
|3
|5
|2
|12
|9
|3
|14
|10.
|TİRE 1922
|10
|2
|7
|1
|13
|10
|3
|13
|11.
|GÖLCÜKSPOR
|10
|3
|3
|4
|11
|12
|-1
|12
|12.
|ANADOLU BAĞCILARSPOR
|10
|3
|3
|4
|9
|10
|-1
|12
|13.
|EROKSPOR
|10
|3
|2
|5
|11
|10
|1
|11
|14.
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|10
|1
|7
|2
|11
|11
|0
|10
|15.
|1461 TRABZON
|10
|3
|1
|6
|10
|17
|-7
|10
|16.
|YEŞİL BURSA
|10
|1
|4
|5
|4
|11
|-7
|7
|17.
|KIRIKHANSPOR
|10
|0
|3
|7
|6
|14
|-8
|3
|18.
|KAYSERİ ERCİYESSPOR
|10
|0
|1
|9
|2
|25
|-23
|-2
Not: Kayseri Erciyesspor'un 3 puanı silindi.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:05
-
Muslera yandı! Ona da Caner'le aynı ceza
Toplam 41
Yorum
ali rıza bizim şampiyonluk için veya potada kalmak için HAKEME ihtiyacımız yok, tudor adam gibi kadro çıkarsın ve korkak oynatmasın yeter.
-
İlla bağıralım mı!
Toplam 88
Yorum
ÜSTADIM DERKİ/HASSABEYİ Ali Ece : Kafalarda tek soru, Galatasaray’a neden 3 haftadır operasyon çabası var? Bu gerçekten açık ve net görülüyor.HER ŞEYİN FARKIDAYIZ.!
-
Kral çıplak!
Toplam 15
Yorum
Hakan Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda ne hikmetse yabancı sınırı konuşulmuyor. :D:D:D:D:DD:D
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