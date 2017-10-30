 TFF 3. Lig 2. Grup'ta görünüm – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    TFF 3. Lig 2. Grup'ta görünüm

    TFF 3. Lig 2. Grup'ta görünüm

    TFF 3. Lig 2. Grup'ta 10. hafta tek maçla tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Ankara Demirspor, sahasında Kırıkhanspor'u 2-1 yendi.

    'un liderliğe yükseldiği grupta oluşan puan durumu şöyle:

    TAKIMLAR O G B M A Y AV P
    1. PAZARSPOR 10 6 4 0 12 5 7 22
    2. TURGUTLUSPOR 10 6 3 1 16 6 10 21
    3. DİYARBEKİRSPOR 10 6 2 2 18 12 6 20
    4. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 10 5 4 1 11 4 7 19
    5. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 10 5 3 2 13 9 4 18
    6. ANKARA DEMİRSPOR 10 5 2 3 13 14 -1 17
    7. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 10 5 1 4 15 12 3 16
    8. MUĞLASPOR 10 4 3 3 12 8 4 15
    9. YENİ ORDUSPOR 10 3 5 2 12 9 3 14
    10. TİRE 1922 10 2 7 1 13 10 3 13
    11. GÖLCÜKSPOR 10 3 3 4 11 12 -1 12
    12. ANADOLU BAĞCILARSPOR 10 3 3 4 9 10 -1 12
    13. EROKSPOR 10 3 2 5 11 10 1 11
    14. ERGENE VELİMEŞESPOR 10 1 7 2 11 11 0 10
    15. 1461 TRABZON 10 3 1 6 10 17 -7 10
    16. YEŞİL BURSA 10 1 4 5 4 11 -7 7
    17. KIRIKHANSPOR 10 0 3 7 6 14 -8 3
    18. KAYSERİ ERCİYESSPOR 10 0 1 9 2 25 -23 -2

    Not: Kayseri Erciyesspor'un 3 puanı silindi.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:05
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