 Vanspor futbolcularından örnek davranış – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Vanspor futbolcularından örnek davranış

    Vanspor futbolcularından örnek davranış

    Van Büyükşehir Belediyesporda oynayan futbolcular, örnek bir davranış sergileyerek, Gürpınar ilçesi Umut Mahallesi’ne bağlı Üzengi mezrasındaki öğrencilerle buluştular.

    TFF 3. Lig 2. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Van Büyükşehir Belediyesporun oyuncuları, kent merkezine yaklaşık 41 kilometre uzaklıkta bulunan Umut Mahallesi Üzengi mezrasına giderek, Üzengi İlköğretim Okulu öğrencilerine büyük bir sürpriz yaptı. İlk defa Van Büyükşehir Belediyesporun oyuncularını karşılarında gören öğrenciler büyük bir mutluluk yaşadı.

    Öğrencilere kırtasiye ve giyim yardımında da bulunan futbolcular, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Öğrencilerle aynı sıralarda oturarak ders dinleyen ve tek tek ilgilenen sporcular, sosyal sorumluluk anlamında gerçekleştirdikleri bu organizasyonun kendilerini mutlu ettiğini ifade ettiler.

    Mutlulukları yüzlerinde okunan öğrenciler ise, hediyelerinden dolayı sporcu ağabeylerine teşekkür ederek, başarı dilediler.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:29
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