Vanspor futbolcularından örnek davranış
Van Büyükşehir Belediyesporda oynayan futbolcular, örnek bir davranış sergileyerek, Gürpınar ilçesi Umut Mahallesi’ne bağlı Üzengi mezrasındaki öğrencilerle buluştular.
Öğrencilere kırtasiye ve giyim yardımında da bulunan futbolcular, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Öğrencilerle aynı sıralarda oturarak ders dinleyen ve tek tek ilgilenen sporcular, sosyal sorumluluk anlamında gerçekleştirdikleri bu organizasyonun kendilerini mutlu ettiğini ifade ettiler.
Mutlulukları yüzlerinde okunan öğrenciler ise, hediyelerinden dolayı sporcu ağabeylerine teşekkür ederek, başarı dilediler.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:29
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Toplam 8
Yorum
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Toplam 1
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Tefo Fenerbahceye galatarasayla ayni cezayi veriyorlar. Bu nasil adalet? Galatasaray seyirsicisinin hepsinin kartlari bloke edilsin o zaman
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Toplam 4
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tekin tabi aykut hocadan daha iyi biliyorsunuz daha çok top oynadınız daha çok fenerlisiniz daha daha daha ... bırakında adam işini yapsın
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