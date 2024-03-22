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Türkiye U21 - Gürcistan U21 maçı CANLI İZLE

Ümit Milli Takım, hazırlık maçında Gürcistan U21 takımını konuk ediyor. Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 21:20 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 21:40
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Türkiye U21 - Gürcistan U21 maçı CANLI İZLE

Ümit Milli Takım hazırlık maçında Gürcistan U21 takımı ile karşı karşıya geliyor.

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz..

İŞTE TÜRKİYE U21 TAKIMI'NIN İLK 11'İ:

Türkiye: Doğan Alemdar, Taha, Ahmetcan, Ravil, Yasin, Bartuğ Elmaz, Ömer Faruk Beyaz, Uğur Kaan Yıldız, Semih Kılıçsoy, Bertuğ Yıldırım, Enis Destan

TÜRKİYE U21 - GÜRCİSTAN U21 MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

TÜRKİYE U21- GÜRCİSTAN U21 MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye U21 - Gürcistan U21 maçı TSİ 20.30'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.

İŞTE ÜMİT MİLLİLERİN GOLÜ:

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