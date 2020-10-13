İngiltere-Türkiye | İlk 11'ler belli oldu!

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında İngiltere U21 Milli Takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, Wolverhampton'da Molineux Stadı'nda oynanacak. Mücadelenin yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, İngiltere - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İNGİLTERE-TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ

İngiltere: Ramsdale, Aarons, Godfrey, Guehi, Bellingham, Nketiah, Hudson-Odoi, Sessegnon, Skipp, Justin, Dasilva.

Türkiye: Altay, Cemali, Ravil, Hüseyin, Serkan, Ahmet, Berat, Oğulcan, Halil, Ömer Faruk, Güven.

İNGİLTERE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İngiltere - Türkiye maçı 13 Ekim Salı günü saat 21:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.