Haberler U21 Milli Futbol Takımı İngiltere-Türkiye | İlk 11'ler belli oldu!

- | İlk 11'ler belli oldu!

Elemelerinde deplasmanda 'ye konuk olacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, İngiltere - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'lerde kimler var? İşte detaylar...

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 08:28 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 20:57
İngiltere-Türkiye | İlk 11'ler belli oldu!

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Grup Eleme maçında U21 ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, Wolverhampton'da Molineux Stadı'nda oynanacak. Mücadelenin yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, İngiltere - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İNGİLTERE-TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ

İngiltere: Ramsdale, Aarons, Godfrey, Guehi, Bellingham, Nketiah, Hudson-Odoi, Sessegnon, Skipp, Justin, Dasilva.

Türkiye: Altay, Cemali, Ravil, Hüseyin, Serkan, Ahmet, Berat, Oğulcan, Halil, Ömer Faruk, Güven.

İNGİLTERE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İngiltere - Türkiye maçı 13 Ekim Salı günü saat 21:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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