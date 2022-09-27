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Bulgaristan U19 1-1 Türkiye U19 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye U19 Milli Takımı'mız, deplasmanda Bulgaristan U19 takımıyla karşı karşıya geldi. Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Grup'ta oynanan mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. U19 Milli Takım'ın golünü Pavlov (K.K), Bulgaristan U19'un golünü ise Ayberk (K.K) attı.

U19 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 18:57
Bulgaristan U19 1-1 Türkiye U19 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. U19 Futbol Milli Takımı'mız, deplasmanda Bulgaristan ile kozlarını paylaştı. Spartak Stadyumu'nda zorlu müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiff düdük çaldı.

Karşılıklı gollerin atıldığı zorlu müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

U19 Milli Takım'ın golünü Pavlov (K.K), Bulgaristan U19'un golünü ise Ayberk (K.K) attı.

Bulgaristan U19'da Marinov 76. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla iki takım da 5 puana ulaştı. Milliler gol averajıyla grupta lider konumda bulunuyor.

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