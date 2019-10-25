Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı
ING Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ karşılaşmasıyla başlayacak. Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın, 27 Ekim Pazar ve 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Basketbol Süper Ligi 5. hafta programı ise şöyle:
YARIN
13.00 Bahçeşehir Koleji - TOFAŞ
15.15 Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka
17.30 Afyon Belediyespor - Beşiktaş
20.00 Bursaspor - Anadolu Efes
27 EKİM PAZAR
13.00 Büyükçekmece Basketbol - Bandırma
15.15 Galatasaray - Fenerbahçe
17.30 Türk Telekom - Darüşşafaka
28 Ekim Pazartesi
20.00 İTÜ Basket - OGM Ormanspor
- 25.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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