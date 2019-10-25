Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı - Son dakika Türkiye Basketbol Ligi haberleri - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
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'nde 5. hafta heyecanı

Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı

ING 'nde 5. hafta -TOFAŞ karşılaşmasıyla başlayacak. Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın, 27 Ekim Pazar ve Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Haftanın açılış maçında , TOFAŞ'ı ağırlayacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve , Sinan Erdem Spor Salonu'nda 'yi konuk edecek. , deplasmanda Bursasspor ile karşılaşacakken, hafta İTÜ Basket - Ormanspor mücadelesiyle sona erecek.

Basketbol Süper Ligi 5. hafta programı ise şöyle:

YARIN
13.00 Bahçeşehir Koleji - TOFAŞ
15.15 Basketbol-Pınar Karşıyaka
17.30 Afyon Belediyespor -
20.00 - Anadolu Efes

27 EKİM PAZAR
13.00 Büyükçekmece Basketbol - Bandırma
15.15 Galatasaray - Fenerbahçe
17.30 -

28 Ekim Pazartesi
20.00 İTÜ Basket - OGM Ormanspor
  1. 25.10.2019
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