 Can Maxim Mutaf ameliyat oldu – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    ameliyat oldu

    Can Maxim Mutaf ameliyat oldu

    Beşiktaş Sompo Japan’da forma giyen milli basketbolcu sağ dizinde oluşan iç menisküs yırtığından dolayı ameliyat oldu.

    Beşiktaş Sompo Japan'ın sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu , ameliyat oldu. Sağ dizinde oluşan iç menisküs yırtığından dolayı ameliyat olan siyah-beyazlı basketbolcunun Almanya'da başarılı bir operasyon geçirdiği belirtilirken, parkeye dönüş tarihinin ise yapılacak olan kontrollerin ardından belli olacağı aktarıldı.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:04
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