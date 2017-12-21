Artvin Belediyespor'a Rus pivot

Artvin Belediye Spor Basketbol Takımına Rus pivot transferi gerçekleştirildi.

Birinci Lig yolunda fire vermeden ilerleyen Artvin Belediye Spor Basketbol Takımı tecrübeli oyuncu eksiğini 1. Lig ekibi olan Bahçeşehir Kolejinde 2.00 cm boyundaki pivot Nikolay Pastal'i kadrosuna katarak bu eksiğini gidermiş oldu. Nikolay Pastal sağlık kontrollerinden geçerek Artvin Belediye Spor Basketbol Takımı ile mukavele imzaladı.



Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe'nin makamında gerçekleşen imza töreninde Artvin Belediyesi Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Zafer İnce, takım koçu Şahin Ateşdağlı, takım menajeri Uğur Delikanlı hazır bulundu.



İmza töreninde kısa bir açıklama yapan Onursal Başkan Mehmet Kocatepe"Hedefimiz 1. Lige yükselmek; bunun içinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz. Takımımız gibi bizlerde çılgın işler yapmaya devam ediyoruz bu daha başlangıç basketbol takımımız için daha büyük sürprizimiz olacak. Bizi izlemeye devam edin hep birlikte salonu doldurmaya bu heyecanı yaşamaya devam" dedi.



Artvin boğalarının koçu Şahin Ateşdağlı ise yaptığı açıklamada " Tecrübeli oyuncuya ihtiyacımız vardı, Nikolay Pastal ile onu karşıladık. Oyun içinde de alternatif planlar yapmamızda bize katkı sağlayacaktır. Onursal Başkanımız Mehmet Kocatepe'ye Başkanımız Zafer İnce'ye ve Menajer Uğur Delikanlıya teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



Nikolay Pastal'in kariyerinde; TED Kolejleri ve Royal Halı Gaziantep ile Türkiye Basketbol Süper ligi tecrübesi de bulunuyor.

Gazetecilerin 'Geçtiğimiz yıl Artvin'e karşı oynadın Artvin Belediyespor takımı taraftarını nasıl buldun' sorusuna cevap veren Nikolay "Artvin genel oalrak çok hoşuma gitti. Küçük bir şehir ama çok güzel bir şehir. Seyirciye gelince, seyirci de çok iyi. Tamam, birazcık küfür yedik ama yapacak bir şey yok. Olur böyle şeyler ben karşı takımda oynuyordum ama seyirci ortamı çok hoşuma gitti" ifadelerini kullanınca imza törenine katılan herkesi güldürdü.