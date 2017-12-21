Artvin Belediyespor'a Rus pivot
Artvin Belediye Spor Basketbol Takımına Rus pivot transferi gerçekleştirildi.
Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe'nin makamında gerçekleşen imza töreninde Artvin Belediyesi Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Zafer İnce, takım koçu Şahin Ateşdağlı, takım menajeri Uğur Delikanlı hazır bulundu.
İmza töreninde kısa bir açıklama yapan Onursal Başkan Mehmet Kocatepe"Hedefimiz 1. Lige yükselmek; bunun içinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz. Takımımız gibi bizlerde çılgın işler yapmaya devam ediyoruz bu daha başlangıç basketbol takımımız için daha büyük sürprizimiz olacak. Bizi izlemeye devam edin hep birlikte salonu doldurmaya bu heyecanı yaşamaya devam" dedi.
Artvin boğalarının koçu Şahin Ateşdağlı ise yaptığı açıklamada " Tecrübeli oyuncuya ihtiyacımız vardı, Nikolay Pastal ile onu karşıladık. Oyun içinde de alternatif planlar yapmamızda bize katkı sağlayacaktır. Onursal Başkanımız Mehmet Kocatepe'ye Başkanımız Zafer İnce'ye ve Menajer Uğur Delikanlıya teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Nikolay Pastal'in kariyerinde; TED Kolejleri ve Royal Halı Gaziantep ile Türkiye Basketbol Süper ligi tecrübesi de bulunuyor.
Gazetecilerin 'Geçtiğimiz yıl Artvin'e karşı oynadın Artvin Belediyespor takımı taraftarını nasıl buldun' sorusuna cevap veren Nikolay "Artvin genel oalrak çok hoşuma gitti. Küçük bir şehir ama çok güzel bir şehir. Seyirciye gelince, seyirci de çok iyi. Tamam, birazcık küfür yedik ama yapacak bir şey yok. Olur böyle şeyler ben karşı takımda oynuyordum ama seyirci ortamı çok hoşuma gitti" ifadelerini kullanınca imza törenine katılan herkesi güldürdü.
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:45
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Aslan’da büyük risk
Toplam 5
Yorum
yaşar ersoyu Yaptığı 10 transfer ve T.Adam seçimiyle GS'yi bu duruma düşüren Dursun Özbek hala aday oluyor.İki aydır bağırarak gelen felakete önlem alama
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 10
Yorum
gösterin onlara türkün gücünü bu yorumlar besiktas dan ziyade türkiye icin.Maalesef kücük görülen bir ülke ve milletiz almanlarin gözünde.Bu da simdi süper bir firsatbize
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Beşiktaş, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 2
Yorum
övünün bu takimla baskan yöneticiler senol hoca ve tek tek secilen futbolcular. Hepsi hem sportif hem de karakter acisindan pirlanta gibi.Türkiye nin gururu
Artvin Belediyespor'a Rus pivot haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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