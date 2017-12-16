Derbinin galibi Beşiktaş Sompo Japan!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında derbi maçta Beşiktaş Sompo Japan, evinde konuk ettiği Galatasaray Odeabank'ı 80-78 yendi.
Beşiktaş, karşılaşmaya 4-0 ile başlasa da Hopson ve Summers ile karşılık veren Galatasaray, 8:15 kala 4-5 öne geçmeyi başardı. Karşılıklı basketlerle geçen bölümün ardından mücadelenin ilk 5 dakikalık bölümü 10-11 Galatasaray üstünlüğüyle geçildi. İlk çeyreğin bitimine 3 dakika kala Galatasaray, serbest atış çizgisinden bulduğu isabetlerle deplasmanda skoru 15-18'e getirdi. Earl Clark ile etkili olan Beşiktaş, 2:15 kala 20-18 üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin son bölümünde tekrar üstünlüğü yakalayan Galatasaray, ilk periyodu 23-24 önde tamamladı.
Beşiktaş, ikinci çeyrekte Erkan Veyseloğlu'nun basketleriyle ilk 2 dakika geçilirken 27-26 üstünlüğü yakaladı. Galatasaray, Summers'ın üçlüğüyle 6:31 kala tekrar 27-29 üstünlüğü elde etti. Kalan bölümde savunmada etkili olan Beşiktaş, ilk yarıyı 41-36 önde tamamladı.
İkinci yarının başında Diebler ve Lima ile sayılar bulan Beşiktaş, ilk dakikanın sonunda farkı arttırarak skoru 45-36'ya getirdi. Periyodun ilk 5 dakikalık bölümü de 52-45 Beşiktaş üstünlüğüyle geçildi. Farkı daha da arttıran Beşiktaş 3:14 kala skoru 58-46'ya getirdi. Üstünlüğünü çeyreğin sonuna kadar koruyan Beşiktaş, 66-56 periyodu üstün tamamladı.
Son çeyreğin bitimine 4 buçuk dakika kala Beşiktaş, 76-67 önde olsa da Preldzic ve Hendrix ile etkili olan Galatasaray, son 2 dakikaya girilirken skoru 76-73'e getirdi. Son anlarına büyük çekişmeyle geçen maçın bitimine 10 saniye kala 80-78 üstün olan taraf Beşiktaş'tı. Galatasaray, son hücumu değerlendiremeyince kazanan 80-78 ile Beşiktaş oldu.
Beşiktaş'ta Jon Diebler ürettiği 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Strawberry 15, Earl Clark 13 sayıyla maçı tamamladı.
Galatasaray Odeabank'ta Scotty Hopson 16 sayı, 10 ribaunt ile ön plana çıkarken Dwight Hardy 13, Richard Hendrix 12 sayıyla oynadı.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:59
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Aysal'dan Adnan Polat'a cevap
Toplam 1
Yorum
creasy 2011'de Polat'ın bana sıfır nakitli boş bir kasa, 328 milyon dolar borç-alacak farkı, bir sürü haciz, ipotekli mal varlığı ile.. güzelcevap
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İşte Gomis farkı!
Toplam 3
Yorum
Hakan Demiray Tam bir kepazelik, en az 3 maç ceza almalıydı. Olanlar çok komik. Kral çıplak, herkes görüyor olan biteni. Yazık bu lige.
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Aatif formayı bırakmıyor
Toplam 3
Yorum
kartal Aykut hoca aykut hoca birini kazanayım derken digerini kaybetme,ikisi de aynı anda oynar,topalı yedege al,birkaç maç dene de gör.
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