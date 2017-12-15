Potada derbi heyecanı

Beşiktaş Sompo Japan ile Galatasaray Odeabank arasındaki derbi maç yarın saat 13.00'te BJK Akatlar Spor Salonu'nda başlayacak.

Ligde son 7 maçını kazanan Beşiktaş Sompo Japan, 10 maç sonunda 8 galibiyet elde etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki son 3 deplasmandan yenik ayrılan Galatasaray Odeabank ise bu sezon beşer galibiyet ve yenilgi aldı.