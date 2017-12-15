Potada derbi heyecanı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında derbi maçta Beşiktaş Sompo Japan ile Galatasaray Odeabank karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş Sompo Japan ile Galatasaray Odeabank arasındaki derbi maç yarın saat 13.00'te BJK Akatlar Spor Salonu'nda başlayacak.
Ligde son 7 maçını kazanan Beşiktaş Sompo Japan, 10 maç sonunda 8 galibiyet elde etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki son 3 deplasmandan yenik ayrılan Galatasaray Odeabank ise bu sezon beşer galibiyet ve yenilgi aldı.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:10
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Pepe-Ronaldo takası olabilir!
Toplam 7
Yorum
bjk anlamadan etmeden yazarsan olacağı bu.f ikret ormanın pepe burda mutlu ama işin şakası ronaldo ile takas edebiliriz dediği yazıyı bul önce
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Transferler bu havayı bozar mı?
Toplam 1
Yorum
GENÇFB Neyse bugun gündem boş bi istifa ette nesemizi bulalım sonra dönersin geri
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Büyük şok! İşte Fener'in son saniye hatası! / İZLEYİN
Toplam 2
Yorum
adalet Obradoviçin Sulukas aşkı.İki tane maçı Sulukas yüzünden kaybettik.Forma adaletli dağıtılmıyor.Kötüyse değiştireceksin.Bu sene koç iyi değil.
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