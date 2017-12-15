 Potada derbi heyecanı – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Potada derbi heyecanı

    Potada derbi heyecanı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında derbi maçta ile karşı karşıya gelecek.

    ile arasındaki derbi maç yarın saat 13.00'te BJK Akatlar Spor Salonu'nda başlayacak.

    Ligde son 7 maçını kazanan Beşiktaş Sompo Japan, 10 maç sonunda 8 galibiyet elde etti.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki son 3 deplasmandan yenik ayrılan Galatasaray Odeabank ise bu sezon beşer galibiyet ve yenilgi aldı.

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:10
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