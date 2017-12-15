 Ege potasında zorlu gün – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Ege potasında zorlu gün

    Ege potasında zorlu gün

    TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde Play-Off barajındaki , yarın düşme hattından kurtulma mücadelesi veren 'u ağırlayacak.

    Kurtdereli Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 16.00'da yapılacak. Ligde ilk sezonunu geçiren Karesi'nin 13 maçta 7, Petkim'in ise 2 galibiyeti bulunuyor. Kötü gidişi sonlandırmak için çare arayan 'da son olarak kaptan Ümit Sonkol takımdan ayrıldı. Ligde Play-Off yaşındaki Akhisar Belediyespor da yarın Bandırma Kırmızı'yı konuk edecek. Belediye Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak.

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:51
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