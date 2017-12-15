Ege potasında zorlu gün
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde Play-Off barajındaki Karesispor, yarın düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Petkimspor'u ağırlayacak.
Kurtdereli Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 16.00'da yapılacak. Ligde ilk sezonunu geçiren Karesi'nin 13 maçta 7, Petkim'in ise 2 galibiyeti bulunuyor. Kötü gidişi sonlandırmak için çare arayan Petkimspor'da son olarak kaptan Ümit Sonkol takımdan ayrıldı. Ligde Play-Off yaşındaki Akhisar Belediyespor da yarın Bandırma Kırmızı'yı konuk edecek. Belediye Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:51
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Sola yeni liste
Toplam 7
Yorum
ehtiyar delikanlı galatasaraya jubile yapmaya geliyor galiba .bırakın ihtiyarlara para harcamayı genç yetenek bulun....
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 5
Yorum
KARANLIKELLER Türkiyede kumpas diyenler ses kayıtları TS-EŞKİŞEHİR macında canta dolu parayla Fb yöneticisi saklayamaz türkiyede malesef adalet kalmadı
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Beşiktaşlı olun!
Toplam 5
Yorum
baskan kafa olarak türkiye nin cok üstünde türkiye o seviylere hayatta gelemez baskan.Bizde yukari cikani örnek al sen de gelistir kendini yerine ayagin ayapis asagi cek vardir
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