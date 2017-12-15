Ege potasında zorlu gün

Kurtdereli Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 16.00'da yapılacak. Ligde ilk sezonunu geçiren Karesi'nin 13 maçta 7, Petkim'in ise 2 galibiyeti bulunuyor. Kötü gidişi sonlandırmak için çare arayan Petkimspor'da son olarak kaptan Ümit Sonkol takımdan ayrıldı. Ligde Play-Off yaşındaki Akhisar Belediyespor da yarın Bandırma Kırmızı'yı konuk edecek. Belediye Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak.