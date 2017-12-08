 Bornova Belediyespor potada tam gaz – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Bornova Belediyespor potada tam gaz

    Bornova Belediyespor potada tam gaz

    Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Bornova Belediyespor, zirve yarışı veriyor.

    Kampüsleri Bornova'da olan Ege Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi'yle potada iş birliği yapan Bornova'nın çabaları meyve vermeye başladı. Geçtiğimiz yıl Bölgesel Basketbol Ligi'nden 2. Lig'e yükselme başarısını gösteren Bornova Belediyespor, bu sezon da başarı çıtasını yukarıya taşıdı. Bornova, 13 takımın mücadele ettiği ligde ilk 7 maçta 6 galibiyet aldı. Bornova Bld, potasında gördüğü 444 sayı ile ligin en az sayı yiyen, bulduğu 626 sayı ile de en çok sayı atan ikinci takımı konumunda.

    Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, kulüp olarak yetiştirici bir misyona sahip olduklarına dikkat çekti. Üniversite öğrencileri ve alt yapıdan gelen gençlerle elde edilen başarının çok daha anlamlı olduğunu ifade eden Başkan Atila, tüm Bornovalıları Bornova Belediyesporlu genç basketbolcuları desteklemeye davet etti. Yeşil-beyazlı ekip, Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde yarın saat 16.00'da Artvin Belediyespor'u ağırlayacak.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:43
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