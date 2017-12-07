Kulüp başkanı Akgün Altuğ, genel sekreter Cavit Akova, başantrenör Selçuk Ernak ile takım kaptanları Tufan Önen ve Lazeric Jones, Sakarya Spor Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Akgün, burada yaptığı açıklamada, ligin 9. haftasını bitirdiklerini ve 5 galibiyet alırken 4 de yenilgi yaşadıklarını söyledi.

Geçen hafta evlerinde Banvit'i 81-76 yendiklerini hatırlatan Altuğ, galibiyetten dolayı teknik heyet ve takımı tebrik etti.

Altuğ, pazartesi günü Anadolu Efes ile deplasmanda karşılaşacaklarını dile getirerek, "Önümüzde ilk yarı için daha altı maç var. Bu ligde yeniyiz. Hedefimiz kalıcı olmak. Fakat önümüze yeni şeyler çıkarsa hedefi her gün yineleyebiliriz, daha yüksek hedeflere gidebiliriz' demiştik. Basketbol takımı ciddi bir organizasyon. Bu pozisyona gelmemizde desteği olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'na ve yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hedefi her geçen gün tazeliyoruz." diye konuştu.

"Başarı elde ettikçe hedefimiz de büyüyor." diyen Altuğ, "Şunu özellikle vurgulamak istiyorum; asıl hedefimiz, Sakarya'da basketbolu sürdürülebilir bir halde getirmek." ifadelerini kullandı.



- "İkinci ve üçüncü sezonumuzun planı kafamızda hazır"

Başantrenör Selçuk Ernak, ligin zor olduğunu söyledi.

Ligde kalıcı olmak için zor bir yola çıktıklarını aktaran Ernak, şunları kaydetti:

"Sadece A takım ile değil, A takıma ileride destek olabilecek genç takım ve altyapı organizasyonuyla büyük bir sorumluluk altına girdik. İkinci ve üçüncü sezonumuzun planı kafamızda hazır. Dolayısıyla sağlıklı bir sene geçirip bu iskeletin üstüne belli hamleleri yapıp ondan sonra bambaşka hedefleri konuşmak istiyoruz. 9 maçta 5 galibiyet aldık. Tabii bu bize ilk yarının sonunda Türkiye Kupası son sekizinde yer alma şansı doğurdu. Bu şansı da sonuna kadar kovalayacağız, umarım başarırız."

Takım kaptanı Tufan Önen de daha çok çalışarak eksikleri gidereceklerini ve daha iyi bir takım olacaklarını dile getirdi.

Lazeric Jones ise çok zor 9 maç oynadıklarını ve daha iyi olmaya çalıştıklarını aktardı.