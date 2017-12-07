"Çirkin olayların etkilemesine izin vermemeliyiz"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta çıkan olaylarla ilgili, "Kendini bilmez 3-5 kişi tarafından yapılan bu tip çirkin olaylar bazen federasyonları koskoca kulüplerle karşı karşıya getiriyor." dedi.

Türkoğlu, geçen hafta sonu oynanan ve ilk yarısında yaşanan tribün olayları nedeniyle seyircisiz devam eden Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki görüntünün kendisini üzdüğünü söyledi.

Sporun hiçbir yerinde böyle olaylarla karşılaşmak istemediklerini vurgulayan Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Aslında bu devletimiz açısından da iyi bir fırsat oldu. Çünkü, hep uygulamak istediğimiz 6222 sayılı kanunun hayata geçmesi için iyi bir fırsat. Kendini bilmez 3-5 kişi tarafından yapılan bu tip çirkin olaylar bazen federasyonları koskoca kulüplerle karşı karşıya getiriyor. Doğal olarak orada vereceğiniz cezalarla ister istemez bir camiayı cezalandırıyorsunuz. Aslında çirkin olayları yapan şahısları cezalandırmak gerekir. Bence kanunun amacını ve gerçek yüzünü göstermek, spordaki şiddeti önlemek üzere samimi ve yerinde uygulamalar yapmak için bu olay önemli bir fırsattır. Bu çirkin olayların basketbolu etkilemesine izin vermemek lazım. Bunlar sporu olumsuz şekilde derinden etkiliyor. Kendini bilmez kişilerin yaptıkları, koskoca camialara fatura edilmemesi gerekir. O şahısların derhal tespit edilerek spordan, spor alanlarından tamamen uzaklaştırılmaları lazım."



- "Çok tuhaf bir süreçle karşı karşıyayız"

Türkoğlu, FIBA ile Avrupa Ligi arasında yaşanan fikstür çekişmesinin milli takımları sıkıntılı bir sürece soktuğunu belirtti.

A Milli Basketbol Takımı'nın, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne iyi bir performansla başladığını hatırlatan ancak kendilerini daha sıkıntılı bir sürecin beklediğini vurgulayan Türkoğlu, şöyle devam etti:

"FIBA ile Avrupa Ligi çekişmesi sıkıntılı bir süreç. Melih, Birkan ve Doğuş milli takımdaydı ama kulüp takımlarının da maçı vardı. İnşallah bu fikstürü düzeltirler. Sadece biz değil tüm Avrupa bundan şikayetçi. Herkes en iyi takımla çıkmak ister. Bu fikstürden dolayı bazı ülkeler bundan ciddi zarar görüyor. Belki en az zararı gören biziz ama yine de Avrupa Ligi'nde oynayan arkadaşlarımızın süreçten zarar görmelerini istemeyiz. Onlar da bir kulübü temsil ediyorlar. İnşallah çözülür yoksa şubat ayı daha da sıkıntılı geçecek. Haziran ayında da milli maçlar var, en önemlisi 2018 Eylül'de karşılaşmalar var. En sert maçlar o dönemde olacak. Çok tuhaf bir süreçle karşı karşıya kalacağız."

Türkoğlu, yaşanan fikstür çekişmesinin federasyonları rahatsız ettiğini aktararak, "Hiçbir zaman kulüplerimize ve oyuncularımıza karşı tavır sergileyen bir federasyon olmadık. FIBA ile Avrupa Ligi arasındaki bu fikstür çekişmesinden dolayı böyle bir sıkıntı yaşandı. Özellikle Avrupa Ligi takımlarımızın milli takım duyarlılığı hepimizi mutlu etti. Hepsine ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizim amacımız Dünya Kupası'na gidecek kadroyu kurabilmek. Oturup düşündüğümüzde bu süreç böyle devam edecek. Konu milli takım olunca kimse duyarsız kalmadı. Sporcu arkadaşlarımız milli takıma katıldı. Arkadaşlar da iyi performans sergiledi." ifadelerini kullandı.

Hem kadın hem de erkek milli takımının gruplarındaki maçlarını kazanarak iyi bir başlangıç yaptığını anlatan Türkoğlu, "Erkek takımımız şubat ayında İsveç ve Letonya'yla oynayacak. Buradaki her maçın galibiyet açısından önemi var. Galibiyetleri bir sonraki gruba taşıyorsunuz. Oraya ne kadar fazla galibiyetle gidersek avantajımız o kadar büyük olur. İyi bir hava yakaladık. Bursa'da 26 sene sonra bir milli maç oynandı. Bu süreçte ev sahipliği yapanlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Tribünler de doluydu. Basketbolu Türkiye'nin geneline yayma projemiz var. Halk tarafından milli takımımızın sahiplenilmesi bizi mutlu ediyor. Milli maçları Türkiye'nin değişik yerlerinde oynatmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.



- "Antrenman salonun bile olmaması geçmiş yönetimin acizliğini gösteriyor"

Türkoğlu, dünya ve Avrupa'ya örnek olacak bir basketbol tesisi inşa edeceklerini ancak şu ana kadar federasyonun bir antrenman sahasına sahip olmamasının geçmiş yönetimlerin suçu olduğunu dile getirdi.

Son yıllarda önemli uluslararası organizasyonlara imza attıklarını aktaran ve altyapıyla tesisleşmeye bütçe ayırmak adına 2023 FIBA Dünya Kupası adaylığından çekildiklerini hatırlatan Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni yönetim olarak, geçmişte salonlarda kalan basketbolun, ülke geneline yayılması için önemli bir gayretimiz var. Öncelikle, kulüplerimizin altyapıya olan yatırımlarını federasyon olarak desteklemeliyiz. Göreve geldiğimizden bu yana görüyoruz ki en başarılı federasyon basketbol federasyonudur. Ancak 'Basketbol tarihinde nasıl oldu da yapılmadı dediğimiz', federasyona ait bir tane bile antrenman salonunun olmaması, geçmiş yönetimin nasıl aciz olduğunu gösteriyor. Yeni yönetim olarak çok önemli bir proje üzerinde çalışıyoruz. Türk basketboluna, özellikle Abdi İpekçi Spor Salonu'nun olduğu yerde, Avrupa'da ve dünyada örnek teşkil edecek bir tesis yapmayı amaçlıyoruz. Bütün altyapı organizasyonlarımızı, milli takımlarımızı burada bir çatı altında toplamak istiyoruz."



- "TOFAŞ'ın başarısı güzel bir örnek"

Hidayet Türkoğlu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 9'da 9 yaparak başlayan TOFAŞ'ı övdü.

TOFAŞ'ın doğru insanlarla çalıştığına vurgu yapan Türkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"TOFAŞ, aslında bütün alttan gelecek kulüpler için güzel bir örnek. Orhun Ene ile yapmış oldukları uzun vadeli anlaşmanın sonucunda kurulan takımın meyvelerini topluyorlar. Bu süreçte doğru insanlarla çalıştılar. Orhun Ene gibi başarılı bir başantrenörle ve Tolga Öngören gibi bir büyüğümüzle iyi bir ekip oluşturdular. Hem ligde hem de Avrupa'da çok başarılı gidiyorlar. Bu bizim açımızdan da çok değerli. TOFAŞ'ın namağlup lider olması alttan gelecek takımlar için de iyi bir örnektir. İnşallah keyifli ve seyircisi bol maçlar seyrederiz. Hepimiz de bundan mutlu oluruz."