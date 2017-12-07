7Days EuroCup D Grubu 7. haftasında deplasmanda İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımına 92-71 mağlup olan TOFAŞ'ta Başantrenör Orhun Ene ile oyuncular Pierria Henry ve Kenny Kadji karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İspanyollara karşı çıkmak için yeterince enerji sarf edemediklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Öncelikle rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Sahada çok iyi mücadele ettiler ve galibiyeti hak ettiler. Her zaman takımımın savunma tarafına bakar ve mental olarak durumumuzu incelerim. Bu atmosfere karşı çıkamadık ve Canaria'nın maça hükmetmesine engel olmadık. Dolayısıyla da dirençlerini kıramadık. Bence ana sorun bu maç için buydu" dedi.



"BU SONUÇ GRUBU DAHA DA KARIŞIK HALE GETİRDİ"

Bu sezon ilk defa kötü oynadıklarını, hataları izleyerek ders çıkaracaklarını belirten Orhun Ene, "Elbette kötü takım değiliz. Potansiyelimiz var. Bizim bu organizasyondaki yıllar sonra ilk yılımız. İki yıl önce Türkiye Ligi'ne geri döndük. Bu yıl Türkiye Ligi'nde çok iyi mücadele ediyoruz ama yine de takımımın böyle bir rakibe karşı daha iyi mücadele etmesini bekliyorum. Bu sezon ilk defa kötü oynadık ama hatalarımızı izleyerek onlardan ders çıkaracağız. Grupta bu hafta Trento, Zenit'i yendi. Bu sonuç grubu daha da karışık hale getirdi. İç sahada 2 maçımız ve deplasmanda da bir maçını var. Türkiye liginde de üst üste zor maçlar oynayacağız" şeklinde konuştu.



KENNY KADJI: KONSANTRE OLMALIYIZ

TOFAŞ Basketbol Takımı'nın Kamerunlu oyuncusu Kenny Kadji 7Days Eurocup'ta kalan maçlarda iç saha avantajını kullanmak istediklerini söyledi. Gran Canaria'nın güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Kadji, "Zor bir maçtı. Savunmada bence Pick and roll savunmasında iyiydik. Çok fazla şutör ve iyi oyucuları var. Bize karşı çok boş imkanı buldular. Ev sahibi olmanın avantajını da kullandılar. Savunmada takım olarak 40 dakika mücadele etmeliyiz. Eurocup için de iç saha avantajımızı koruyup maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Şimdi hafta sonu oynayacağımız Pınar Karşıyaka maçına konsantre olmamız gerekiyor" diye konuştu.



PIERRIA HENRY: KENDİ OYUNUMUZU OYNAYAMADIK

ABD'li oyun kurucu Pierria Henry, Gran Canaria deplasmanında kendi oyunlarını oynayamadıklarını söyledi. İletişimde bazı sıkıntılar çektiklerini dile getiren Henry, "Teknik ekibimizin planını yerine getiremedik. Hücumda ve savunmada hatalar yaptık. Topu yeterince paylaşmadık. Rakibe kolay sayı imkanları verdik. Daha sert oynayıp daha çok mücadele etmeliyiz" dedi.