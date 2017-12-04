"Ligde çıtamızı daha da yukarılara çıkaracağız"

Güneş, yaptığı açıklamada, dün evlerinde konuk ettikleri rakiplerini 94-79 yenerek, son 3 maçta 2. galibiyetlerini elde ettiklerini belirtti.

Yakaladıkları çıkışla gelecek haftalara daha moralli gireceklerini, hedeflerini de yeniden şekillendireceklerini dile getiren Güneş, "Pınar Karşıyaka gibi önemli bir takım karşısında parkeden mutlu ayrılmayı başardık. Son 3 maçta iki galibiyet elde etmek camiaya büyük moral oldu. Üst sıralara doğru tırmanışımızı sürdürdük ve gelecek haftalar için yeni hedefimizi yeniden şekillendireceğiz. Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi, kalan haftalarda da iyi sonuçlar alarak, ligdeki başarı çıtamızı daha da yukarılara çıkaracağız." diye konuştu.

Güneş, 10 Aralık'ta deplasmanda Fenerbahçe Doğuş'a konuk olacaklarını anımsatarak, rakiplerinden çekinmediklerini ve kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini sözlerine ekledi.