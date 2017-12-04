"Ligde çıtamızı daha da yukarılara çıkaracağız"
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, Pınar Karşıyaka karşısında aldıkları galibiyetle ligdeki çıkışlarını sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Güneş, yaptığı açıklamada, dün evlerinde konuk ettikleri rakiplerini 94-79 yenerek, son 3 maçta 2. galibiyetlerini elde ettiklerini belirtti.
Yakaladıkları çıkışla gelecek haftalara daha moralli gireceklerini, hedeflerini de yeniden şekillendireceklerini dile getiren Güneş, "Pınar Karşıyaka gibi önemli bir takım karşısında parkeden mutlu ayrılmayı başardık. Son 3 maçta iki galibiyet elde etmek camiaya büyük moral oldu. Üst sıralara doğru tırmanışımızı sürdürdük ve gelecek haftalar için yeni hedefimizi yeniden şekillendireceğiz. Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi, kalan haftalarda da iyi sonuçlar alarak, ligdeki başarı çıtamızı daha da yukarılara çıkaracağız." diye konuştu.
Güneş, 10 Aralık'ta deplasmanda Fenerbahçe Doğuş'a konuk olacaklarını anımsatarak, rakiplerinden çekinmediklerini ve kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini sözlerine ekledi.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:53
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Kocaman'dan yeni kehanet
Toplam 11
Yorum
sportmen aykut başka takımların hesabıbı yapmaktan kendi hesabını şaşırıyor.herkes kendi işine baksın.
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Vodafone’un kralı Negredo
Toplam 2
Yorum
arsen l. kaldı 29 gol...
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Şampiyonlar Ligi'nde son hafta heyecanı
Toplam 2
Yorum
Köyiçi Söööle ayaklari uzatıp 1 kilo da çekirdekle rahaaaaat rahat seyredeceğim. Zavallı Almanlar 9 doğuracak :)))
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