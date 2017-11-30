 TOFAŞ'ın bileği bükülmüyor – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    TOFAŞ'ın bileği bükülmüyor

    TOFAŞ'ın bileği bükülmüyor

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk 8 haftasını kayıpsız geçen TOFAŞ'ın bileği bükülmüyor.

    Süper Lig'de sezona sahasında Darüşşafaka'yı 97-81 yenerek başlayan, ikinci haftada da Muratbey Uşak'ı deplasmanda 86-73 mağlup eden Bursa temsilcisi, 3. haftada sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı ağırladı.

    Ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan'ı da 83-79 mağlup eden TOFAŞ, 4. haftada deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 86-74 yendi.

    Ligde, 5. haftada sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 89-85, 6. haftada deplasmanda Banvit'i 70-64, 7. haftada Anadolu Efes'i 80-69 mağlup etmeyi başaran Bursa ekibi, son olarak 8. haftada namağlup olarak gittiği Gaziantep deplasmanında Gaziantep Basketbol'u 87-69 yenerek yoluna emin adımlarla devam ediyor.

    TOFAŞ, ligin 9. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü sahasında Galatasaray Odeabank'ı konuk edecek.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 8 haftalık bölümde namağlup tek takım olan TOFAŞ, 16 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:37
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