TOFAŞ'ın bileği bükülmüyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk 8 haftasını kayıpsız geçen TOFAŞ'ın bileği bükülmüyor.
Süper Lig'de sezona sahasında Darüşşafaka'yı 97-81 yenerek başlayan, ikinci haftada da Muratbey Uşak'ı deplasmanda 86-73 mağlup eden Bursa temsilcisi, 3. haftada sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı ağırladı.
Ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan'ı da 83-79 mağlup eden TOFAŞ, 4. haftada deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 86-74 yendi.
Ligde, 5. haftada sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 89-85, 6. haftada deplasmanda Banvit'i 70-64, 7. haftada Anadolu Efes'i 80-69 mağlup etmeyi başaran Bursa ekibi, son olarak 8. haftada namağlup olarak gittiği Gaziantep deplasmanında Gaziantep Basketbol'u 87-69 yenerek yoluna emin adımlarla devam ediyor.
TOFAŞ, ligin 9. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü sahasında Galatasaray Odeabank'ı konuk edecek.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 8 haftalık bölümde namağlup tek takım olan TOFAŞ, 16 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:37
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Valencia fiyat sordu
Toplam 5
Yorum
Ali Ya he, uydurmayın, ne performansını gördük,evet yetenekli ama durun da , yorumları okuyunca gülüyorum, gerçekçi olan yok herkes hayalperest.
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Gökhan Zan'dan derbi tahmini
Toplam 8
Yorum
Gökhan Sende futbolcu oldun ya su ulkede ne dıyım
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Gökhan Zan'dan derbi tahmini
Toplam 8
Yorum
GÖKHAN S Acın büyük anlıyoruz seni Buz Adam
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