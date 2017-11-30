Ligin 8. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında aldıkları 69-58'lik galibiyetle ilgili açıklamada bulunan Altuğ, deplasmandaki bu sonucun çok değerli olduğunu belirtti.

Altuğ, ligin 9. haftasında 3 Aralık Pazar günü Banvit'i konuk edecekleri maçta parkeye, üst üste ikinci galibiyet için çıkacaklarını dile getirdi.

Süper Lig'deki 8 maçın 4'ünü kazandıklarını anımsatan Altuğ, şunları kaydetti:

"Ligin güçlü ekiplerinden Banvit ile karşılaşacağız. Zor bir mücadele olacak ancak taraftarlarımızın desteğiyle Banvit'i de yenebilecek güçteyiz. Geldiğimiz noktada güzel bir çizgimiz var. Şanssız mağlubiyetlerin yanında güzel galibiyetler elde ettik. Lig uzun bir maraton. Maç maç düşünüyoruz. 3 Aralık Pazar günü de Banvit'le karşılaşacağız. Taraftarlarımızı, bu zorlu mücadelede takımımızın yanında olmaya davet ediyorum. Mücadelenin biletleri satışa çıktı. Tüm taraftarlarımızı bekliyoruz."