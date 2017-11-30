Sakarya Büyükşehir Belediyespor seri peşinde
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un kulüp başkanı Akgün Altuğ, pazar günü karşılaşacakları Banvit'i taraftarın desteğiyle yenebilecek güçte olduklarını söyledi.
Ligin 8. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında aldıkları 69-58'lik galibiyetle ilgili açıklamada bulunan Altuğ, deplasmandaki bu sonucun çok değerli olduğunu belirtti.
Altuğ, ligin 9. haftasında 3 Aralık Pazar günü Banvit'i konuk edecekleri maçta parkeye, üst üste ikinci galibiyet için çıkacaklarını dile getirdi.
Süper Lig'deki 8 maçın 4'ünü kazandıklarını anımsatan Altuğ, şunları kaydetti:
"Ligin güçlü ekiplerinden Banvit ile karşılaşacağız. Zor bir mücadele olacak ancak taraftarlarımızın desteğiyle Banvit'i de yenebilecek güçteyiz. Geldiğimiz noktada güzel bir çizgimiz var. Şanssız mağlubiyetlerin yanında güzel galibiyetler elde ettik. Lig uzun bir maraton. Maç maç düşünüyoruz. 3 Aralık Pazar günü de Banvit'le karşılaşacağız. Taraftarlarımızı, bu zorlu mücadelede takımımızın yanında olmaya davet ediyorum. Mücadelenin biletleri satışa çıktı. Tüm taraftarlarımızı bekliyoruz."
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:49
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Volkan Demirel'e telefon atan taraftara hapis cezası!
Toplam 7
Yorum
eko peki tahrik eden her gittiği yerde saha kapattıranküfür eden millete saldıran her naneyi yiyen futbolun EN AHLAKLI ŞAHSİYETİNE CEZA YOKMU
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''VAR olsaydı Galatasaray'ı yenerdik!''
Toplam 8
Yorum
eko bilader h.alnin pozisyonuna heustaderin elle oynamasına penaltı verseydi blhanda kırmızı görmeseydi nolurdu kmn hakkı yenmiş konuşuyon hala
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Taraftar sayısı yüzde 30 arttı
Toplam 1
Yorum
1903edirne Ne demek bu yahu? Nasıl artmış? İthal taraftar mı geldi yoksa? Peki sen o zaman stada gelen taraftar sayısından bahset. O sayı arttı mı?
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