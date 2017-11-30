Gaziantep Basketbol galibiyete hasret

Sezona iyi başlangıç yapmasına rağmen devamını getiremeyen kırmızı-siyahlı ekip, ligde son 6, Avrupa kupalarında ise son 4 maçında mağlup oldu.

Yeni başantrenörü Nenad Markovic ile dün TOFAŞ karşısında sınav veren kırmızı-siyahlılar, evindeki müsabakayı 87-69 kaybetti.

Gaziantep temsilcisi, alınan kötü sonuçların ardından ligde 9 puanla düşme potasında yer alırken, 8 takımın bulunduğu FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 8 puanla 6. sırada kendisine yer buldu.

Başantrenör Markovic, iyi bir ekip olmalarına rağmen kendilerine yakışmayan sonuçlar aldıklarını söyledi.

Peş peşe alınan mağlubiyetlerin takımdaki moral ve motivasyonun yanı sıra öz güvenin de kaybolmasına neden olduğunu anlatan Markovic, "Çok çalışıp kara bulutları dağıtmak istiyoruz. Bu hedef için zaman kaybetmeden arkadaşlarla toplantılar yapıp, antrenmanlarımızı yoğunlaştıracağız. En kısa sürede çabalarımızın sonucunu alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.