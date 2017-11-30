 Gaziantep Basketbol galibiyete hasret – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    galibiyete hasret

    Gaziantep Basketbol galibiyete hasret

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 10 maçını kaybeden , taraftarını üzüyor.

    Sezona iyi başlangıç yapmasına rağmen devamını getiremeyen kırmızı-siyahlı ekip, ligde son 6, Avrupa kupalarında ise son 4 maçında mağlup oldu.

    Yeni başantrenörü Nenad Markovic ile dün TOFAŞ karşısında sınav veren kırmızı-siyahlılar, evindeki müsabakayı 87-69 kaybetti.

    Gaziantep temsilcisi, alınan kötü sonuçların ardından ligde 9 puanla düşme potasında yer alırken, 8 takımın bulunduğu FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 8 puanla 6. sırada kendisine yer buldu.

    Başantrenör Markovic, iyi bir ekip olmalarına rağmen kendilerine yakışmayan sonuçlar aldıklarını söyledi.

    Peş peşe alınan mağlubiyetlerin takımdaki moral ve motivasyonun yanı sıra öz güvenin de kaybolmasına neden olduğunu anlatan Markovic, "Çok çalışıp kara bulutları dağıtmak istiyoruz. Bu hedef için zaman kaybetmeden arkadaşlarla toplantılar yapıp, antrenmanlarımızı yoğunlaştıracağız. En kısa sürede çabalarımızın sonucunu alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:54
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