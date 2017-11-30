"Banvit karşısında hedefimiz galibiyet"
Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü Başkanı Akgün Altuğ, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü karşısında alınan 58-69’luk galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Geldikleri noktada güzel bir çizgi çizdiklerini ifade eden Başkan Altuğ, "Şanssız mağlubiyetlerin yanında güzel galibiyetler kazandık. Lig uzun bir maraton. Maç maç düşünüyoruz. 3 Aralık Pazar günü de Banvit'le zor bir maça çıkacağız. Taraftarlarımızı da bu zorlu mücadelede takımımızın yanında olmaya davet ediyorum. Mücadelenin biletleri satışa çıktı. Tüm taraftarlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:23
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Volkan Demirel'e telefon atan taraftara hapis cezası!
Toplam 9
Yorum
almanci sadece kücük seylere degil, büyük seylerede ceza ver.hani nerde telekomda hamein kafasina bisey atanin cezasi?
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Volkan Demirel'e telefon atan taraftara hapis cezası!
Toplam 9
Yorum
almanci GSliyim ben,volkana telefon atana ceza veriyosan ozaman telekomdaki hakemin kafasina atan taraftarida bul cezalandir......
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Ahmet Dursun: Beşiktaş'ın bu statta...
Toplam 1
Yorum
teksas galatasaray yener bjktası bu kadar fark yok Gecen sene en kötü halıinde elinden kacırdı bjtası düşünün artık gS YENER
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