Beşiktaş evinde kazandı

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş Sompo Japan, üst üste bulduğu basketlerle 4. dakikaya 12-4 önde girdi. Buva'nın pota altından bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında Diebler ile dış atışlarda etkili olan siyah-beyazlı ekip, ilk periyodu 26-19 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 15. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 34-30. Beşiktaş Sompo Japan sonraki bölümde ürettiği sayılarla soyunma odasına 48-41 önde gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Beşiktaş Sompo Japan bir ara farkı 10 sayıya kadar çıkarsa da hücumda yaptığı top kayıplarının ardından farkın 4 sayıya inmesine engel olamadı. 25'inci dakikayı 59-53 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, Sertaç Şanlı'nın basketiyle 29. dakikada farkı yeniden 10 sayıya yükseltti (66-56) ve son çeyreğe de 71-63 önde girdi.

Son periyoda etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 32. dakikada skoru 79-66 yaptı. Strawberry'nin dış atışlardaki isabetli şutlarıyla rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, son 5 dakikaya 14 sayı farkla (84-70) üstün girdi. Kalan bölümde oyunun kontrolünü elinde bulunduran siyah-beyazlı takım, müsabakadan 94-83 galip ayrıldı.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ozan Çakar, Duhan Köyiçi

Beşiktaş Sompo Japan: Boatright 3, Strawberry 25, Diebler 18, Weems 10, Semih Erden 2, Clark 3, Erkan Veyseloğlu 4, Sertaç Şanlı 14, Kenan Sipahi 9, Lima 6, Muratcan Güler

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Thompson 16, Bircevic 15, Klobucar 9, Uğur Dokuyan, Buva 22, Mert Çevik, İlkan Karaman 2, Toolson 6, Buckner 13, Hakan Demirel

1. Periyot: 26-19

Devre: 48-41

3. Periyot: 71-63



BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN CEPHESİ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 94-83 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Ufuk Sarıca, güzel bir galibiyet serisi yakaladıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıca, "Güzel bir maç oldu. Arka arkaya 8. maçımızı kazandık. Bu, bizim için önemli. Gün geçtikçe daha iyi oynuyoruz. Ligde ve Avrupa'da üst üste kazanmak önemli. Ribaunt konusunda bugün sıkıntı yaşadık. 26 asist yaptık, bu ciddi bir paylaşım. Son zamanlarda böyle skor bulamıyorduk. Bu da bizim için önemli." diye konuştu.



Taraftarların maça ilgi göstermemesinden şikayetçi olan Sarıca, "Burada sonuna kadar her maçı kazanmak için oynayan, geçen sene final oynamış bir takım var ama maalesef hiçbir maçımızı taraftarlarımızla oynayamadık. Bu takım daha fazla desteği hak ediyor. Bu durumu üzülerek takip ediyorum." ifadelerini kullandı.



Siyah-beyazlı oyuncu Sertaç Şanlı ise "Ligde ve Avrupa'da bir ritim yakaladık. Sakatların dönmesiyle tam takım olduk. Bu ritmi sahaya yansıttığımızda daha farklı bir ekip oluyoruz. Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR CEPHESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Beşiktaş Sompo Japan karşısında ortaya koydukları savunma performansından şikayet etti.



Galibiyetinden dolayı siyah-beyazlı ekibi tebrik eden Erdoğan, "Son 4 haftadır çok ciddi bir ritim yakaladılar. Eksilerini de artıya çevirmeye başladılar. Bugün en çok savunmadan şikayetçiyim. Beşiktaş'ı yenmeye geliyorsanız daha sert oynamanız lazım. Bugün yumuşak savunma yaptık. Yeni bir takımız. Ümit veren sahneler de var ama bu savunma beni ciddi şekilde düşündürüyor. Milli takım arasını iyi değerlendirip, daha sağlam savunma yapmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Ryan David Toolson da Beşiktaş Sompo Japan'ın rahat oynamasını engelleyemediklerini belirtti.