Kaya Peker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon maç maç ilerlediklerini ve her maçın kendileri için aynı değerde olduğunu ifade ederek, "Her rakip zorlu. Biz sadece önümüzdeki maçı kazanmak istiyoruz ve bu şekilde ilerliyoruz. Bu düşünceyle 8 maçta 8 galibiyet aldık ve önemli bir avantaj yakaladık. Tabii ligin daha çok başı, böyle devam etmemiz gerekiyor. Evimizde maç kaybetme lüksümüz yok." diye konuştu.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin son yıllarda kalitesinin arttığına dikkati çeken Kaya, "Dolu tribünler önünde oynanan maçlar oluyor. Bir sporcu için tabii daha zevkli. Bu biraz da oyuncunun kendi isteğiyle alakalı. Oynamak isteyen oyuncu Süper Lig'de dakika alamayacağını düşünüyorsa, İkinci Lig de olabilir, yurt dışı da olabilir, gidip oynaması gerekiyor. Belki bu ligde hiç oynamamış arkadaşlar farklı görüyor olabilir ama kaliteyi ve mücadele gücünü oldukça yüksek görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Şu anki durumu hiçbir Ankaralının kabul etmemesi gerekiyor"

Milli basketbolcu, eskiden Ankara'nın ligde 3 takımlı olduğu zamanlar yaşadıklarını hatırlatarak, Türk basketbolu için İstanbul ne kadar önemliyse Ankara'nın da o derece önemli olduğunu vurguladı.

"Şu anki durumu hiçbir Ankaralının kabul etmemesi gerekiyor." diyen Kaya, şöyle devam etti:

"Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde şu an 4 Ankara takımı var. Türk Telekom'u inşallah ait olduğu yere kavuşturacağız. Ankara'ya 1 takımın yeteceğini de düşünmüyorum. Seyirci potansiyeli oldukça yüksek bir şehir. Başkentimiz ve en iyi şekilde temsil edilmesi gerekiyor. Bu sene inşallah biz bir adım atarız ve devamı da gelir diye düşünüyorum."

Türk Telekom'un hem teknik ekip hem de oyuncu kalitesi olarak çok iyi durumda olduğunun altını çizen Kaya, "Henüz sezon başındayız, hiçbir şeyin garantisi yok. Aynı özveriyle çalışmak zorundasınız. Biz de ağustos ayının birinden beri böyle yapıyoruz. Gerçekten çok yoğun şekilde çalışıyoruz. Teknik ekip de oyuncular da çok ciddi şekilde kafa yoruyor. Her maça iyi hazırlanıyor, iyi konsantre oluyoruz. Maçları daha oynamadan kafamızda yaşıyoruz. Şu an geldiğimiz konum sürpriz değil ama böyle devam etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

- "Milli takımın başarısız olduğunu düşünmüyorum"

Kaya Peker, basketbol milli takımı ile ilgili düşüncelerini de paylaşarak, "Milli takımın başarısız olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Milli takımda bir jenerasyon değişikliği yaşandığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Çok tecrübeli, 12 Dev Adam'ın kadrosu yavaş yavaş bıraktı. Şu an genç arkadaşların alttan gelmesini bekliyoruz. Gençlerin kulüplerinde oynadığı dakika ve milli takım tecrübesi az olunca, istemediğimiz sonuçlar çıkabiliyor. Yine de son şampiyonada iyi temsil edildiğimizi düşünüyorum. Şunu unutmamak lazım, evimizde oynanan bir şampiyonaydı, yurt dışında gidilecek bir şampiyona daha zorlu geçecektir. Bunun için zamanımız var ama burada oyunculara iş düşüyor. Sistem bu, 6 yabancı var. Değişir değişmez bilmiyorum ama inşallah azalır. Azalmadığı taktirde de insanların oynamaya aç olup, oynayabilecekleri takımlarda olmaları gerekiyor. Sonuçta nerede oynarsanız oynayın, takımınızı iyi temsil ediyorsanız her zaman milli takım şansınız vardır. 12 Dev Adam kadrosundaki hiçbir oyuncu takımlarında oturmadılar. Altyapıda nasıl oynuyorlarsa, kendi takımlarında da oynamaya devam ettiler. Bir oyuncu kendini en iyi maç oynayarak geliştiriyor. Oturmayı kabul etmeyip, oynayacakları takıma gitmeleri lazım. Belki 1-2 yıl risk almanız gerekiyor ama sonucu mutlaka size iyi gelecektir diye düşünüyorum."