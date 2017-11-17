Sakarya, Darüşşafaka maçına odaklandı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında yarın Darüşşafaka'yı konuk edecek Sakarya Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.
Sakarya temsilcisinin Fransız basketbolcusu Moustapha Fall, yaptığı açıklamada, altı haftayı geride bıraktıklarını, takımın üç galibiyet üç de mağlubiyeti olduğunu anımsattı.
Takımın genel anlamda iyi gittiğini aktaran Fall, "Play-off'a odaklanıyoruz. Bence iyi gidiyoruz. Böyle devam etmemiz lazım. Beşiktaş karşısında biraz bencilleştik ve geriye düştük. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı bu şekilde oynarsanız kaybetmeye mahkum olursunuz. Darüşşafaka maçı Beşiktaş maçıyla hemen hemen aynı olacak. Bu sefer son periyotta daha iyi olmamız lazım. Darüşşafaka da Beşiktaş seviyesinde bir takım. Kazanmayı umut ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'li forvet Nathan Boothe de daha iyi bir takım olma yolunda ilerlediklerini belirterek, "Daha da iyi olacağız. Bazen maç içerisinde konsantrasyonumuzu kaybedip, rakibin avantaj elde etmesini sağlıyoruz. Yüzde yüzümüzü sahaya yansıtarak performansımızı tam anlamıyla maça vermemiz lazım. Darüşşafaka maçına bütün hafta boyunca hazırlanıyoruz ve ben hazır olduğumuzu düşünüyorum. Hatalarımızdan ders çıkarttık. Aynı hataları yapmayacağız." ifadelerini kullandı.
Sakarya ekibinin Sırp oyuncusu Nikola Jankovic ise Süper Lig'in sert ve zor bir lig olduğunu vurgulayarak, "Tecrübeli ve iyi oyunculardan kurulu muhtemelen de dünya üzerindeki en iyi iki üç ligden bir tanesi. Bence bu ligde herkes herkesi yenebilir." şeklinde görüş belirtti.
Ersin Dağlı da gün geçtikçe daha iyi olacaklarını, takım için elinden geleni yapacağını ifade etti.
ABD'li oyuncu Lazeric Jones, maçlarına gelen taraftarlarına teşekkür ederek, onlar için en iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydetti.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:17
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 30
Yorum
Savcı Ve artık su torpili ve torpilli topcuları da bir kenara bırakın sizde kimseye tölöranslı davranmayın adaletli olun ama sizde nerde adalet
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 30
Yorum
Savcı Sen önce alt yapılara el at kulüplere de ki madem bu kadar yabancı alıyorsunuz alt yapınızdan da su kadar topcu cıkaracaksınız A takıma
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 30
Yorum
Savcı bu nasıl bir adamdır sacma sapan isler yapma konusunda 1 numara olur herhalde
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