Karşıyaka Büyükçekmece'yi ağırlıyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 5 mağlubiyetle düşme hattına demir atan Pınar Karşıyaka, yarın alt sıralardaki rakiplerinden Demir İnşaat Büyükçekmece ile deplasmanda oynayacak.
Karşılaşma Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda saat 20.15'te başlayacak. Dustin Hogue'un ayrıldığı yeşil-kırmızılılarda dizindeki sakatlık nedeniyle Yunanistan'daki doktoruna tedavi için giden guard Dominic Waters da forma giymeyecek. Ligde Karşıyaka'nın 6 maçta 1, Büyükçekmece'nin ise 2 galibiyeti bulunuyor. Kaf-Kaf, ligdeki kötü gidişatına rağmen FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ise 6 maçta 5 galibiyet almıştı.
JONES DEVLARİN RADARINDA
Pınar Karşıyaka'da bu sezon gösterdiği performansla alkış alan Jarrod Jones, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Jones'u 8 Kasım'da Murcia'yla İspanya deplasmanında oynanan maçta Valencia ve Unicaja Malaga'nın izlediği öğrenildi. 27 yaşındaki ABD'li uzun forvet bu sezon ligde 18.8 sayı, 8.3 ribaund, 1.2 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 22.4 sayı, 6.6 ribaund, 3.6 asist ortalaması yakaladı.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:49
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Everton, Oğuzhan'ı bedavaya getirecek!
Toplam 9
Yorum
Bence Besiktas Sözlesmesi bitecek zaman bence yeni sözlesme yapacak ortalikdan bu 30% Pay cikmasi icin
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Fener Mesut için aportta
Toplam 8
Yorum
ANALİST MESUT RONALDO MESSİ MORİNYOYU ALSAN NE YAZAR LOBİ SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞ. HAYIRLI İŞLER BYE BYE FENER, BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR KUMDA OYNA
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 6
Yorum
54 imparatorluğu altyapıdan daha önceleri onlarca futbolcu çıkarmış ve kısa bir ara sonrası tekrar başlamış trabzonspor için birşey demedi mi?Ah türk futbolu
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