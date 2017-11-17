Banvit'te gözler Uşak maçında
Banvit Sportif Direktörü Turgay Çataloluk, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında 19 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacakları Muratbey Uşak maçını kazanarak milli maç arasına moralli girmek istediklerini söyledi.
Banvit Sportif Direktörü Turgay Çataloluk, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında 19 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacakları Muratbey Uşak maçını kazanarak milli maç arasına moralli girmek istediklerini söyledi.
Çataloluk, ligde bu hafta Muratbey Uşak ile önemli bir deplasman maçına çıkacaklarını kaydetti.
Muratbey Uşak'ın her takım için zorlu bir deplasman olduğunu dile getiren Çataloluk, "Rakibimiz, sezon başında yaşanan talihsiz sakatlıklar nedeniyle henüz istediği sonuçları alamadı. Şu an itibarıyla puan tablosunda bulundukları yer, gerçek güçlerini göstermiyor. Kadrolarında yaptıkları değişikliklerle toparlanma periyodunda olduklarını düşünüyorum." diye konuştu.
Turgay Çataloluk, milli maçlar nedeniyle lige bir süre ara verileceğini hatırlatarak, "Ligdeki konumumuzu daha iyi bir yere getirmek ve milli maç nedeniyle verilen araya moralli girmek istiyoruz. Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde 10 gün karşılaşma olmayacak. Sonrasında ise bizi çok yüksek bir maç ve seyahat temposu ile zorlu bir fikstür bekliyor." ifadelerini kullandı.
Sezonun geride kalan bölümünde dalgalı bir performans gösterdiklerini dile getiren Çataloluk, "Bundan sonraki dönemde daha dengeli, kararlı performans göstermek istiyoruz. Aynı zamanda sahada seyir zevki daha yüksek basketbol sergilemeyi hedefliyoruz. Umuyorum bu yolda adım atmaya Muratbey Uşak karşılaşmasıyla başlayabiliriz.'' diyerek sözlerini tamamladı.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:32
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 3
Yorum
evren kalan üç futbolcu ilemi kupalara katılıcaz saçmalamayı ya.. kım ne kadar isterse oynatsın. boş işlerle uğraşıcağınaza koltuğunun hakkını ver
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''Sabotaj olsa gereğini yaparım''
Toplam 22
Yorum
MUSTAFA OLÇAY İFADELERİN KONUŞMA TARZIN ANLATDIKLARIN SURAT İFADEN YADA HER NEYSE TÜMÜ İŞTE...OKADAR ANLAMSIZ VE BOŞ GELİYORKİ BANA..!!
Banvit'te gözler Uşak maçında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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