Avrupa'da başka Türkiye'de başka
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk 6 haftada aldığı 5 galibiyete rağmen Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk 6 maçta sadece 1 maç kazanan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Aleksandar Trifunovic, ligde planladıkları konumda bulunmadıklarını söyledi.
Bu sezon 3. ön eleme turunda başladığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna A Grubu'nda devam eden Pınar Karşıyaka, grupta ilk 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Topladığı 11 puanla grupta 2. sırada yer alan yeşil-kırmızılı ekip, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise istediği sonuçları alamıyor.
Sezona Anadolu Efes galibiyetiyle başlamasına rağmen daha sonraki 5 maçını kaybeden yeşil-kırmızılı ekip, 7 puan ve averajla 15. sırada yer alıyor. Pınar Karşıyaka, 2014-2015 sezonunda şampiyonluğa ulaştığı ligde geçen sezon play-off şansını son maçta kaçırmıştı.
Kadrosunda 4 yabancı oyuncu bulunduran Pınar Karşıyaka, oyun kurucu Dominic Waters'ın sakatlığı nedeniyle Enisey maçında bu oyuncudan faydalanamadı. Sezon başında kadrosuna dahil ettiği Dustin Hogue'un bonservisi nedeniyle lisansını çıkartamayan ve oyuncuyla yollarını ayıran Pınar Karşıyaka, transfer yapabilmesi için eski oyuncularına olan borçlarını ödemesi gerekiyor.
- "Şu anda bambaşka bir yerde olacaktık"
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Aleksandar Trifunovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en başından beri planladıkları gibi bir kadroya sahip olamadıklarını kaydetti.
Sezon başından bu yana bazı sakatlık problemlerinin yaşandığını ayrıca Dustin Hogue'a lisans çıkartılamadığını belirten Trifunovic, sezon başında Hogue'un dışında bir yabancı oyuncu daha baktıklarını ancak finansal durumlardan dolayı bunu gerçekleştiremediklerini ifade etti.
Trifunovic, tam kadro halinde çok fazla çalışamadıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:
"Planladığımız kadroyla oynasaydık şu anda bambaşka bir yerde olacaktık. Ama bunların hepsi bizim dışımızda gelişen, bizle alakası olmayan şeyler. Enisey karşısında oynadığımız kadroyu daha önce planlamamıştık. Sadece şartlar bizi ona zorladı. Durum bu, iş bizim dışında. Ben elimde ne varsa onu yapmaya çalışıyorum. Bu sezon yoğun bir maç programımız var ancak elimizdeki kısıtlı kadro nedeniyle sağlıklı antrenman da yapamıyoruz. Asıl problemi biz orada yaşıyoruz. Hiçbir oyuncumuzu idmanda bile dinlendiremiyoruz çünkü 10 kişiyiz. 9 kişi kaldık, idmanın sonunda yardımcı antrenörlerden birini de idmana dahil etmek zorunda kaldık."
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:41
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Akbaba'ya hücum
Toplam 2
Yorum
KADIKÖY BOGASI AKBABA, KARABABA, KARTAL BAYKUŞ HEPSİ HİKAYE SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞLER BU SAATTEN SONRA Bİ HALT OLMAZ BOŞUNA TRNSFER YAPIPTA MASRAF YAPMA
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Solu ateşleyecek
Toplam 7
Yorum
pomak hiç seyretmediğin belli boş konuşma çok iyi bir oyuncu..
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 18
Yorum
BJK HALA YABANCIYI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIN.BİDE O DÜŞERSE BU FUTBOLCULAR DAHA AZ ÇALIŞIP DAHA ÇOK PARA KAZANIP DAHA ÇOK GECE EĞLENCELERİNE TAKILABİLEC
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