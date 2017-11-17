Avrupa'da başka Türkiye'de başka

Bu sezon 3. ön eleme turunda başladığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna A Grubu'nda devam eden Pınar Karşıyaka, grupta ilk 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Topladığı 11 puanla grupta 2. sırada yer alan yeşil-kırmızılı ekip, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise istediği sonuçları alamıyor.

Sezona Anadolu Efes galibiyetiyle başlamasına rağmen daha sonraki 5 maçını kaybeden yeşil-kırmızılı ekip, 7 puan ve averajla 15. sırada yer alıyor. Pınar Karşıyaka, 2014-2015 sezonunda şampiyonluğa ulaştığı ligde geçen sezon play-off şansını son maçta kaçırmıştı.

Kadrosunda 4 yabancı oyuncu bulunduran Pınar Karşıyaka, oyun kurucu Dominic Waters'ın sakatlığı nedeniyle Enisey maçında bu oyuncudan faydalanamadı. Sezon başında kadrosuna dahil ettiği Dustin Hogue'un bonservisi nedeniyle lisansını çıkartamayan ve oyuncuyla yollarını ayıran Pınar Karşıyaka, transfer yapabilmesi için eski oyuncularına olan borçlarını ödemesi gerekiyor.



- "Şu anda bambaşka bir yerde olacaktık"

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Aleksandar Trifunovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en başından beri planladıkları gibi bir kadroya sahip olamadıklarını kaydetti.

Sezon başından bu yana bazı sakatlık problemlerinin yaşandığını ayrıca Dustin Hogue'a lisans çıkartılamadığını belirten Trifunovic, sezon başında Hogue'un dışında bir yabancı oyuncu daha baktıklarını ancak finansal durumlardan dolayı bunu gerçekleştiremediklerini ifade etti.

Trifunovic, tam kadro halinde çok fazla çalışamadıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Planladığımız kadroyla oynasaydık şu anda bambaşka bir yerde olacaktık. Ama bunların hepsi bizim dışımızda gelişen, bizle alakası olmayan şeyler. Enisey karşısında oynadığımız kadroyu daha önce planlamamıştık. Sadece şartlar bizi ona zorladı. Durum bu, iş bizim dışında. Ben elimde ne varsa onu yapmaya çalışıyorum. Bu sezon yoğun bir maç programımız var ancak elimizdeki kısıtlı kadro nedeniyle sağlıklı antrenman da yapamıyoruz. Asıl problemi biz orada yaşıyoruz. Hiçbir oyuncumuzu idmanda bile dinlendiremiyoruz çünkü 10 kişiyiz. 9 kişi kaldık, idmanın sonunda yardımcı antrenörlerden birini de idmana dahil etmek zorunda kaldık."