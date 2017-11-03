 Eskişehir Basket, Galatasaray maçına hazır – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    , Galatasaray maçına hazır

    Eskişehir Basket, Galatasaray maçına hazır

    , Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında yarın Galatasaray Odeabank ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

    Başantrenörü Josep Maria Berrocal, Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'ndaki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde oynadıkları dört maçın üçünü kazanarak iyi bir konumda yer aldıklarını söyledi.

    Sahalarında yaptıkları maçlarda taraftarın desteğinin kendilerine itici güç olduğunu vurgulayan Berrocal, "Taraftarımızın desteğiyle İstanbul ekibini evine eli boş göndermek istiyoruz. Evimizde sadece Anadolu Efes'e kaybettik. Bu maçta da galibiyeti kıl payı kaçırdık. Galatasaray ligdeki zorlu rakiplerden birisi. Ancak biz de maça iyi hazırlandık ve taraftarımızın desteğiyle maçı kazanacağız." ifadelerini kullandı.

    Eskişehir Basket ile Galatasaray Odeabank, ligde bugüne kadar 2 kez karşı karşıya geldi.

    Basketbol Süper Ligi'nde 2014-2015 sezonunda Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 86-69, Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maçı ise Eskişehir ekibi 66-61 kazandı.

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:57
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