Eskişehir Basket, Galatasaray maçına hazır
Eskişehir Basket, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında yarın Galatasaray Odeabank ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Eskişehir Basket Başantrenörü Josep Maria Berrocal, Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'ndaki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde oynadıkları dört maçın üçünü kazanarak iyi bir konumda yer aldıklarını söyledi.
Sahalarında yaptıkları maçlarda taraftarın desteğinin kendilerine itici güç olduğunu vurgulayan Berrocal, "Taraftarımızın desteğiyle İstanbul ekibini evine eli boş göndermek istiyoruz. Evimizde sadece Anadolu Efes'e kaybettik. Bu maçta da galibiyeti kıl payı kaçırdık. Galatasaray ligdeki zorlu rakiplerden birisi. Ancak biz de maça iyi hazırlandık ve taraftarımızın desteğiyle maçı kazanacağız." ifadelerini kullandı.
Eskişehir Basket ile Galatasaray Odeabank, ligde bugüne kadar 2 kez karşı karşıya geldi.
Basketbol Süper Ligi'nde 2014-2015 sezonunda Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 86-69, Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maçı ise Eskişehir ekibi 66-61 kazandı.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:57
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Krasic, Caner'in başına dert açtı!
Toplam 1
Yorum
bjk advers Avrupada ne kadar başarılı olursak bunun bedelini bize ligde ödeteceklerdir HASET denen durum varya işte burada devreye girecektir !
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Quaresma'nın kulağı çekilecek!
Toplam 1
Yorum
bjk advers Çok anlayacaktır eminim ! Quaresmayı bu kadar tutan onu şımartan taraftar varken Quaresma bu davranışlarından vazgeçmeyecektir !
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Aziz Behich'e kanca
Toplam 7
Yorum
seko hasan ali ile köybaşını hiç görmemişmi hoca onlardan bişey olmayacagını çalışnca anladıysa vay halimize ki zaten vay halimize
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