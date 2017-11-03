Basketbol'da haftanın programı...

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Darüşşakafa (BJK Akatlar)

15.15 Eskişehir Basket-Galatasaray Odeabank (Anadolu Üniversitesi)

17.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Gaziantep Basketbol (Gazanfer Bilge)

20.15 TOFAŞ-İstabul Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)

5 Kasım Pazar:

13.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Banvit (Giresun 19 Eylül)

15.15 Fenerbahçe Doğuş-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

17.00 Muratbey Uşak-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Uşak Üniversitesi)

6 Kasım Pazartesi:

19.00 Trabzonspor-Anadolu Efes (Hayri Gür)

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Adana ASKİ-Çukurova Basketbol (Menderes)

14.00 OGM Ormanspor-İstanbul Üniversitesi (Sait Zarifoğlu)

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bornova Beckerspor (Edip Buran)

15.00 Galatasaray-Yakın Doğu Üniversitesi (Ahmet Cömert)

5 Kasım Pazar:

14.00 Canik Belediyespor-BOTAŞ (Canik Belediye)

16.00 Abdullah Gül Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.15 Fenerbahçe-Beşiktaş (Metro Enerji)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

14.00 Bahçeşehir Koleji-Karesispor (Caferağa)

15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Yalova Group Belediyespor (Beylikdüzü)

15.00 Petkimspor-Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent (ENKA)

15.30 Türk Telekom-Ankara DSİ (Mamak Belediyesi)

16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-OGM Ormanspor (Ankara)

17.00 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor (Antalya)

18.00 Bursaspor Durmazlar-Afyon Belediyespor (Bursa Atatürk)

5 Kasım Pazar:

16.00 Bandırma Kırmızı-Düzce Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)

16.00 Selçuklu Belediyespor-Bakırköy Basket (Selçuklu Belediye)