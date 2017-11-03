Basketbol'da haftanın programı...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 5. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Darüşşakafa (BJK Akatlar)
15.15 Eskişehir Basket-Galatasaray Odeabank (Anadolu Üniversitesi)
17.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Gaziantep Basketbol (Gazanfer Bilge)
20.15 TOFAŞ-İstabul Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)
5 Kasım Pazar:
13.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Banvit (Giresun 19 Eylül)
15.15 Fenerbahçe Doğuş-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)
17.00 Muratbey Uşak-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Uşak Üniversitesi)
6 Kasım Pazartesi:
19.00 Trabzonspor-Anadolu Efes (Hayri Gür)
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Adana ASKİ-Çukurova Basketbol (Menderes)
14.00 OGM Ormanspor-İstanbul Üniversitesi (Sait Zarifoğlu)
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bornova Beckerspor (Edip Buran)
15.00 Galatasaray-Yakın Doğu Üniversitesi (Ahmet Cömert)
5 Kasım Pazar:
14.00 Canik Belediyespor-BOTAŞ (Canik Belediye)
16.00 Abdullah Gül Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)
17.15 Fenerbahçe-Beşiktaş (Metro Enerji)
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Yarın:
14.00 Bahçeşehir Koleji-Karesispor (Caferağa)
15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Yalova Group Belediyespor (Beylikdüzü)
15.00 Petkimspor-Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent (ENKA)
15.30 Türk Telekom-Ankara DSİ (Mamak Belediyesi)
16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-OGM Ormanspor (Ankara)
17.00 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor (Antalya)
18.00 Bursaspor Durmazlar-Afyon Belediyespor (Bursa Atatürk)
5 Kasım Pazar:
16.00 Bandırma Kırmızı-Düzce Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)
16.00 Selçuklu Belediyespor-Bakırköy Basket (Selçuklu Belediye)
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:05
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''Beni dinlemiyorsunuz!''
Toplam 3
Yorum
erdalex hoca olmadığını anlamış olabilirler mi acaba ne dersin !!
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Özkahya'dan büyük hata!
Toplam 8
Yorum
adalet Kale arkasında duran çizgi hakemi orada niye duruyor.Bostan oyuğumu.Önündeki pozisyonu görmüyorsa.Maç vermeyeceksin.Hakemliği bıraktıracaksı
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F.Bahçe, santrforlarından verim alamıyor
Toplam 12
Yorum
UZMAN BU HAKEMLERLE Bİ HALT OLMAZ. GS MAÇINDA BUZ GİBİ GOL VERİLMEZ, KAYSERİ MAÇINDA KIRMIZI KART VE PENELTI VERİLMEZSE MORİNYO BİLE Bİ HALT ETMEZ
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