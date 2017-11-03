 Basketbol'da haftanın programı... – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Basketbol'da haftanın programı...

    Basketbol'da haftanın programı...

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 5. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları oynanacak.

    Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

    - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

    Yarın:

    13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Darüşşakafa (BJK Akatlar)

    15.15 Eskişehir Basket-Galatasaray Odeabank (Anadolu Üniversitesi)

    17.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Gaziantep Basketbol (Gazanfer Bilge)

    20.15 TOFAŞ-İstabul Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)

    5 Kasım Pazar:

    13.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Banvit (Giresun 19 Eylül)

    15.15 Fenerbahçe Doğuş-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

    17.00 Muratbey Uşak-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Uşak Üniversitesi)

    6 Kasım Pazartesi:

    19.00 Trabzonspor-Anadolu Efes (Hayri Gür)

    - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

    Yarın:

    14.00 Adana ASKİ-Çukurova Basketbol (Menderes)

    14.00 OGM Ormanspor-İstanbul Üniversitesi (Sait Zarifoğlu)

    14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bornova Beckerspor (Edip Buran)

    15.00 Galatasaray-Yakın Doğu Üniversitesi (Ahmet Cömert)

    5 Kasım Pazar:

    14.00 Canik Belediyespor-BOTAŞ (Canik Belediye)

    16.00 Abdullah Gül Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

    17.15 Fenerbahçe-Beşiktaş (Metro Enerji)

    - Türkiye Basketbol 1. Ligi

    Yarın:

    14.00 Bahçeşehir Koleji-Karesispor (Caferağa)

    15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Yalova Group Belediyespor (Beylikdüzü)

    15.00 Petkimspor-Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent (ENKA)

    15.30 Türk Telekom-Ankara DSİ (Mamak Belediyesi)

    16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-OGM Ormanspor (Ankara)

    17.00 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor (Antalya)

    18.00 Bursaspor Durmazlar-Afyon Belediyespor (Bursa Atatürk)

    5 Kasım Pazar:

    16.00 Bandırma Kırmızı-Düzce Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)

    16.00 Selçuklu Belediyespor-Bakırköy Basket (Selçuklu Belediye)

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:05
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