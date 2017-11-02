Pınar Karşıyaka'da Hogue sözleşmesini feshetti

Ağustos ayından bu yana kadroda olmasına rağmen henüz hiç maaş ödemesi alamayan ABD'li oyuncu, kulübe ihtar çekmesinin ardından 30 günlük yasal sürede parası yatırılmayınca serbest kaldı. Sözleşmesini sonlandırdığına dair evrağı kulübe gönderen Hogue, ABD'ye döndü.



Dustin Hogue'la ilk sezon için 276 bin Dolar'dan 2 yıllık opsiyonlu sözleşme yapan Kaf-Kaf'ın 25 yaşındaki basketbolcuya bu parayı oynamadan FIBA kanalıyla ödeme riski bulunuyor. Sezon başından bu yana sahaya çıkmamasına rağmen kulüpten sözleşmesi gereği 3 ayda 122 bin Dolar almaya hak kazanan Hogue'un mukavelesinde yazan kalan tutarı da FIBA aracılığıyla talep etme hakkı var. Hogue'un, adı Kaf-Kaf'la anlaştığı şekilde anılan dönemde 20 Temmuz'da Güney Kore ekibi Goyang Orions'la kontrat imzaladığı ortaya çıkmış, oyuncu buna rağmen 9 Ağustos'ta transfer edilmişti.



4 YABANCI KALDI

Pınar Karşıyaka'nın kadrosunda Dustin Hogue'un sözleşmesini tek taraflı fesih etmesiyle 4 yabancı kaldı. Yeşil-kırmızılı ekip, transfer yasağının ikinci taksidini ödeyemeyip FIBA'da yeniden yasaklı konuma düştüğü için kadrosunu takviye edemeyecek. Ligde 4 maçta 3 yenilgiyle alt sıralara demir atan Kaf-Kaf, pazar günü zorlu Fenerbahçe deplasmanında terleyecek. Belinde sakatlık bulunan Jones'un maça yetişip yetişemeyeceği belirsiz.