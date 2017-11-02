Manisa'nın dev adamlarına baklavalı sürpriz
Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, Türkiye Basketbol 2’nci Ligi B Grubu maçlarına başlayacak olan basketbol takımını antrenmanda ziyaret ederek, baklava ikramında bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı Baş Antrenörü Ceyhun Cabadak iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini dile getirdi. Cabadak, " Tüm maçlarımızda tek parolamız galibiyet, özellikle iç sahalarda oynayacağımız maçlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Tüm konsantrasyonumuzla ve gücümüzle kazanmak istiyoruz. Ben oyuncularıma güveniyorum" dedi.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:07
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''Hatalarımı söyleyin''
Toplam 46
Yorum
yorum şirin gözükerek rakip takım ve hocaları ile uğraşacağına takımı ile uğraşsın daha başarılı olur.
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Kafasında kırk tilki dolaşıyor
Toplam 10
Yorum
gs bu tudor denilen hoca nın bir defa dogru duzgun adam değiştirdiğini gormedim 80 e kadar bekliyor hoca musfettesi!!!!
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 23
Yorum
lamba bahceli olunca cimrealbomdan tutmazzzzz
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