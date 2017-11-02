Manisa'nın dev adamlarına baklavalı sürpriz

Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, Türkiye Basketbol 2’nci Ligi B Grubu maçlarına başlayacak olan basketbol takımını antrenmanda ziyaret ederek, baklava ikramında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı ligin ilk maçında 4 Kasım Cumartesi günü karşılaşacağı Fethiye Belediye maçının hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Antrenmana Asbaşkan Orkun Şıktaşlı ve yönetim kurulu üyesi Özcan Nalbantlar ile ziyarette bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan basketbolculara baklava ikram etti. Basketbol takımının yeni oluşum sağladığını belirten Aktan, "Ben Basketbol'da da başarılı olacağımıza sonuna kadar inanıyorum. Büyükşehir Belediyespor olarak bu ligde zirveye oynayacak bir kadro oluşturduk. Tecrübeli oyuncularımız bunu başaracak güçteler. Bugün takımımıza moral olması açısından ziyaret gerçekleştirdik. Oyuncularımıza ve teknik heyetimize de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün selamlarını getirdik. İnşallah iyi başlar, iyi bitiririz. Takımımıza her zaman destek olacağız. Manisa'da basketbola ve Manisa Büyükşehir Belediyespor takımına gönül veren vatandaşlarımızı maçlara bekliyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı Baş Antrenörü Ceyhun Cabadak iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini dile getirdi. Cabadak, " Tüm maçlarımızda tek parolamız galibiyet, özellikle iç sahalarda oynayacağımız maçlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Tüm konsantrasyonumuzla ve gücümüzle kazanmak istiyoruz. Ben oyuncularıma güveniyorum" dedi.