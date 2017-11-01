Kariyerinde daha önce Maccabi Ashdod, Dominion Bilbao Basket gibi takımların yanı sıra 2015-16 sezonunda Banvit forması giyen 27 yaşında, 2.06 boyundaki Carmichaelile, geçen sezon İsrail Ligi'nde 10.6 sayı, 7.1 ribaund, 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı. Kırmızı-siyahlı ekip geçtiğimiz günlerde de guard Dorsey ile yollarını ayırıp uzun forvet Ofoegbu ve guard Halloway'i kadrosuna katmıştı.