 Muratbey Uşak'ta son transfer Carmichael – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    'ta son transfer Carmichael

    <a href="/index/muratbey-usak?id=c0ab4b55-f353-4c5a-aa68-5b4ec9268a1c" class="" rel="tag">Muratbey Uşak</a>'ta son transfer Carmichael

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Solomon ve Miles'ın uzun süreli sakatlıkları nedeniyle sıkıntı yaşayan , ABD'li pivot Jackie Carmichael ile anlaştı.

    Kariyerinde daha önce Maccabi Ashdod, Dominion Bilbao Basket gibi takımların yanı sıra 2015-16 sezonunda Banvit forması giyen 27 yaşında, 2.06 boyundaki Carmichaelile, geçen sezon İsrail Ligi'nde 10.6 sayı, 7.1 ribaund, 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı. Kırmızı-siyahlı ekip geçtiğimiz günlerde de guard Dorsey ile yollarını ayırıp uzun forvet Ofoegbu ve guard Halloway'i kadrosuna katmıştı.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:22
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