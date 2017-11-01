Muratbey Uşak'ta son transfer Carmichael
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Solomon ve Miles'ın uzun süreli sakatlıkları nedeniyle sıkıntı yaşayan Muratbey Uşak, ABD'li pivot Jackie Carmichael ile anlaştı.
Kariyerinde daha önce Maccabi Ashdod, Dominion Bilbao Basket gibi takımların yanı sıra 2015-16 sezonunda Banvit forması giyen 27 yaşında, 2.06 boyundaki Carmichaelile, geçen sezon İsrail Ligi'nde 10.6 sayı, 7.1 ribaund, 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı. Kırmızı-siyahlı ekip geçtiğimiz günlerde de guard Dorsey ile yollarını ayırıp uzun forvet Ofoegbu ve guard Halloway'i kadrosuna katmıştı.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:22
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Toplam 11
Yorum
hayret Daha önce ne idi ki şimdi ne olsun. Hayret Tolga'nın hiç bir şey olmadığını bir sen bilmiyorsun hoca değilsin ki bilesin.biran önce bırakgit
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Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz
Toplam 6
Yorum
LİVERPOOLLU BU ADAMA NE İÇİRDİNİZ BÖYLE UÇMUŞ.
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Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz
Toplam 6
Yorum
liverpooollu Türkiye sadece BJK dan ibaret değil.O yüzden siz sadece kendi kulübünüzü temsil ediyorsunuz.Milli takıma Ş.Güneşi göndermediniz.
Muratbey Uşak'ta son transfer Carmichael haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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