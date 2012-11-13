TBL'de 5. haftanın ardından...
Beko Basketbol Ligi'nde beşinci hafta maçları tamamlandı. İşte geride kalan haftaya damgasını vuranlar...
TED Ankara Kolejliler, ligde beş hafta sonunda üç galibiyet almayı başararak puan tablosunda yedinci sıraya yerleşti. İki Ankara takımının karşı karşıya geldiği son maçta TED Kolejliler, Hacettepe Üniversitesi'ni 24 sayı farkla 84-60 devirirken, Stanojevic'in performansı galibiyette çok etkili oldu. 35 yaşındaki tecrübeli Sırp basketbolcu, 32 dakika boyunca oyunda kaldı. 12'de 8 saha içi ve 3'te 2 serbest atış isabeti bulan Stanojevic 18 sayıya ulaşırken, 10 ribaund toplayarak double double yaptı. Tecrübeli pivot ayrıca 5 asistle de ne kadar iyi pas dağıtabildiğini gösterdi. Maçta sadece 4 top kaybı yapan oyuncu, bir de blok yaptı.
HAFTANIN TAKIMI: PINAR KARŞIYAKA
Haftanın en zorlu maçında Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Ülker karşı karşıya geldiler. Maça ev sahibi ekip çok hızlı başladı ancak Fenerbahçe Ülker toparlanarak farkı azalttı. Pınar Karşıyaka fark azalsa da maç boyunca üstünlüğünü korumayı başardı ve sahadan 72-66 galip ayrılarak İzmir'de çok önemli bir galibiyete imza attı. Galibiyette takımın her oyuncusunun özellikle savunma performansıyla payı vardı ancak 18 sayıya ulaşan Aminu ve 12 sayı ile oynayan Diebler öne çıkan isimler oldular. Her ne kadar spektaküler bir skora imza atmasa da Dixon'ın performansı da dikkat çekiciydi. Bu sonuçla Fenerbahçe Ülker ligdeki ilk mağlubiyetini yaşarken, Pınar Karşıyaka da üçüncü sıraya yükseldi.
HAFTANIN BEŞİ
|P
|OYUNCU
|TAKIM
|SA
|Rİ
|AS
|TÇ
|BL
|G
|Samuel Mejia
|Banvit
|12
|11
|7
|1
|1
|G
|Sasha Vujacic
|Anadolu Efes
|21
|5
|2
|4
|0
|F
|David Hawkins
|Galatasaray MP
|17
|5
|3
|4
|0
|F
|Nedim Yücel
|TED Kolejliler
|16
|15
|2
|0
|1
|P
|Jovo Stanojevic
|TED Kolejliler
|18
|10
|5
|0
|1
SAYI KRALLIĞI
|Jovo Stanjovic
|TED Kolejliler
|18.6
|Kirk Penney
|TED Kolejliler
|17.8
|Mehmet Yağmur
|Olin Edirne
|17.0
|Steven Burtt
|TOFAŞ
|16.8
|Ali Karadeniz
|Mersin BŞB
|16.4
RİBAUND KRALLIĞI
|Nedim Yücel
|TED Kolejliler
|11.6
|Chinemelu Elonu
|TOFAŞ
|10.6
|Vladimir Stimac
|Banvit
|10.4
|Orhan Haciyeva
|Aliağa Petkim
|10.3
|Furkan Aldemir
|Galatasaray MP
|8.6
ASİST KRALLIĞI
|Dee Brown
|Türk Telekom
|6.4
|Robert Lee Dixon
|Pınar Karşıyaka
|6.4
|Branislav Ratkovica
|Olin Edirne
|5.5
|Benjamin Woodside
|TED Kolejliler
|5.2
|Tyrone Eldridge
|Hacettepe Üni.
|5.2
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Hazırlayan: Murat Köse /
- 13 Kasım 2012, Salı
- Güncelleme: 13:58
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
TBL'de 5. haftanın ardından... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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