TBL'de 5. haftanın ardından...

HAFTANIN OYUNCUSU: JOVO STANOJEVIC (TED ANKARA KOLEJLİLER)

HAFTANIN TAKIMI: PINAR KARŞIYAKA

HAFTANIN BEŞİ

P OYUNCU TAKIM SA Rİ AS TÇ BL G Samuel Mejia Banvit 12 11 7 1 1 G Sasha Vujacic Anadolu Efes 21 5 2 4 0 F David Hawkins Galatasaray MP 17 5 3 4 0 F Nedim Yücel TED Kolejliler 16 15 2 0 1 P Jovo Stanojevic TED Kolejliler 18 10 5 0 1

Jovo Stanjovic TED Kolejliler 18.6 Kirk Penney TED Kolejliler 17.8 Mehmet Yağmur Olin Edirne 17.0 Steven Burtt TOFAŞ 16.8 Ali Karadeniz Mersin BŞB 16.4

Nedim Yücel TED Kolejliler 11.6 Chinemelu Elonu TOFAŞ 10.6 Vladimir Stimac Banvit 10.4 Orhan Haciyeva Aliağa Petkim 10.3 Furkan Aldemir Galatasaray MP 8.6

Dee Brown Türk Telekom 6.4 Robert Lee Dixon Pınar Karşıyaka 6.4 Branislav Ratkovica Olin Edirne 5.5 Benjamin Woodside TED Kolejliler 5.2 Tyrone Eldridge Hacettepe Üni. 5.2

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TED Ankara Kolejliler, ligde beş hafta sonunda üç galibiyet almayı başararak puan tablosunda yedinci sıraya yerleşti. İki Ankara takımının karşı karşıya geldiği son maçta TED Kolejliler, Hacettepe Üniversitesi'ni 24 sayı farkla 84-60 devirirken, Stanojevic'in performansı galibiyette çok etkili oldu. 35 yaşındaki tecrübeli Sırp basketbolcu, 32 dakika boyunca oyunda kaldı. 12'de 8 saha içi ve 3'te 2 serbest atış isabeti bulan Stanojevic 18 sayıya ulaşırken, 10 ribaund toplayarak double double yaptı. Tecrübeli pivot ayrıca 5 asistle de ne kadar iyi pas dağıtabildiğini gösterdi. Maçta sadece 4 top kaybı yapan oyuncu, bir de blok yaptı.Haftanın en zorlu maçında Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Ülker karşı karşıya geldiler. Maça ev sahibi ekip çok hızlı başladı ancak Fenerbahçe Ülker toparlanarak farkı azalttı. Pınar Karşıyaka fark azalsa da maç boyunca üstünlüğünü korumayı başardı ve sahadan 72-66 galip ayrılarak İzmir'de çok önemli bir galibiyete imza attı. Galibiyette takımın her oyuncusunun özellikle savunma performansıyla payı vardı ancak 18 sayıya ulaşan Aminu ve 12 sayı ile oynayan Diebler öne çıkan isimler oldular. Her ne kadar spektaküler bir skora imza atmasa da Dixon'ın performansı da dikkat çekiciydi. Bu sonuçla Fenerbahçe Ülker ligdeki ilk mağlubiyetini yaşarken, Pınar Karşıyaka da üçüncü sıraya yükseldi.Hazırlayan: Murat Köse /