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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek

Son dakika spor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki mücadele 23 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'de başlayacak. İşte detaylar...

Giriş: 22 Mayıs 2024, Çarşamba 10:53

Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçı 23 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak.

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip, sırasıyla Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale geldi.

Bordo-mavili ekip ise 4. turdan girdiği organizasyonda Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek finalist oldu.

Yaklaşık 75 bin taraftarın seyretmesi beklenen karşılaşmanın bilet fiyatları kuzey ve güney tribünleri için 500, doğu ve batı tribünleri için bin lira olarak belirlendi.

Beşiktaş taraftarları doğu ve kuzey, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde maçı takip edecek

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