Ankaragücü 2-0 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Ankaragücü ile Tuzlaspor, Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Başkent ekibi, rakibini 7. dakikada Jese ve 55. dakikada Federico Macheda'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Öte yandan Tuzlaspor'da Nzuzi Mata, 90+1. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Ankaragücü bu sonuçla son 16 turuna yükselen ilk takım oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Oğuz'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topu düzeltip vuruşunu yapan Jese'nin şutu ağlarla buluştu. 1-0
55. dakikada Marlon'un sol kanattan ceza alanı içine yerden kestiği ortada Macheda'nın dokunuşu filelere gitti. 2-0
89. dakikada Tuzlaspor ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde penaltı kazandı.
90+1. dakikada beyaz noktaya gelen Mata'nın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Bahadır kurtardı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ